Com mantenir, conrear i cuidar un hort a casa
És una activitat gratificant i, a la vegada, beneficiosa pel medi ambient i requereix una bona preparació
Durant la pandèmia de la Covid-19 es va posar bastant de moda tenir un petit hort a casa. Passat el temps, qui l’ha mantingut sap que és una bona opció i que realment si en tenim prou cura ens pot donar moltes satisfaccions. Per disposar d’un hort a casa hem de tenir en compte alguns detalls. Primer de tot, cal que disposem de bones eines per cuidar-lo, conrear i mantenir-lo sempre en bones condicions. Només així tindrà una certa durabilitat.
Muntar un hort casolà pot ser una activitat molt gratificant i beneficiosa per a tu i per al medi ambient. No necessites tenir un gran espai o experiència prèvia en jardineria per a començar, però sí que és important que dediquis temps i esforç a planificar i preparar el teu hort per a obtenir els millors resultats. A continuació, et donem alguns consells per a començar a conrear el teu propi hort:
Tria un lloc adequat: Cerca un lloc al jardí que rebi almenys 6 hores de sol directe al dia. Comprova que el lloc té un bon drenatge i que estigui allunyat d’arbres grans que puguin competir per l’aigua i els nutrients del sòl.
Decideix què vols conrear: Pots començar per plantes fàcils de conrear com a tomàquets, enciams o maduixes. Assegura’t de triar plantes que s’adaptin al teu clima i que siguin compatibles entre elles.
Prepara el sòl: La qualitat del sòl és essencial per a l’èxit del teu hort. Assegura’t que la terra estigui solta, sigui rica en nutrients i amb un pH adequat per a les plantes que conrearàs. Pots millorar-la afegint compost, fem o abonament orgànic.
Aconsegueix les eines necessàries: Necessitaràs comprar alguns accessoris bàsics per a conrear, com una pala, un rasclet, una regadora, un parell de guants i una forca. També pots necessitar una mànega o un sistema de reg per a mantenir les teves plantes ben hidratades.
Una vegada tinguis tot preparat, és hora de començar a sembrar les teves plantes. Segueix les instruccions de sembra de cada planta i assegura’t de plantar-les a la profunditat adequada i amb la distància adequada entre elles.
El manteniment
Mantenir l’hort és una tasca que requereix dedicació. Assegura’t de regar les teves plantes regularment, especialment durant els dies més calorosos. També has d’anar treient les males herbes i revisant les teves plantes regularment per a detectar qualsevol plaga o malaltia i prendre mesures per a controlar-les.
Després d’unes setmanes, començaràs a veure els fruits del teu treball. És aconsellable a més a més, que aprenguis a conservar els teus productes perquè durin més temps.
Amb una mica de planificació, preparació i cura, pots conrear les teves pròpies fruites, verdures i herbes en la comoditat de la teva llar. Gaudeix de l’experiència!
