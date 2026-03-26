Adeu al cansament de l’hivern: així ens transforma la primavera per dins i per fora
La primavera porta més llum, energia i benestar després dels mesos més grisos
La primavera acostuma a viure’s com una època de renovació. Amb els dies més llargs, l’augment de les hores de llum natural i el retorn progressiu del bon temps, moltes persones noten una millora de l’estat d’ànim, més ganes de moure’s i una sensació general d’obertura. No és només una percepció simbòlica vinculada al canvi de paisatge o a la natura florida: també hi ha un efecte real en la manera com ens relacionem amb la rutina, amb els altres i amb nosaltres mateixos. Aquesta estació sol afavorir nous hàbits, més activitat a l’aire lliure, més vida social i una disposició més positiva per fixar-se objectius.
En molts àmbits, la primavera actua com un petit punt d’inflexió. Aporta més predisposició a sortir de casa, a fer exercici, a ordenar rutines i a recuperar una sensació de moviment que durant els mesos freds sovint queda més apagada. També pot influir en la motivació, perquè la combinació de més claror i temperatures més agradables facilita que moltes tasques quotidianes es visquin amb menys pes. Fins i tot en l’àmbit social, és habitual notar més ganes de fer plans, caminar, veure gent o reprendre activitats que a l’hivern costaven més.
La diferència amb la tardor i l'hivern
Aquestes estacions solen anar associades a dies més curts, menys exposició solar, més temps a l’interior i, en moltes persones, a una sensació més marcada de fatiga, recolliment o fins i tot certa baixada anímica. La primavera, en canvi, acostuma a trencar aquesta inèrcia. El cos rep més llum, canvien els ritmes del descans i l’entorn transmet més vitalitat. Això no vol dir que tothom ho visqui igual ni que el canvi sigui sempre lineal, però sí que, en general, és una estació que afavoreix una percepció més optimista del dia a dia.
El pas d’una estació a una altra també es fa notar al cos. Amb l’arribada de la primavera, algunes persones experimenten més energia, més facilitat per activar-se i més bon humor. Ara bé, aquest reajustament també pot comportar uns dies de descompensació: cansament, certa irritabilitat, canvis en la son o aquella sensació de no acabar de tenir el ritme del tot encaixat. A això s’hi pot afegir l’impacte de les al·lèrgies, que poden provocar malestar físic, boira mental o una baixada puntual del rendiment. És a dir, la primavera pot ser molt beneficiosa, però el cos també necessita un temps d’adaptació.
Els beneficis de la primavera per a la salut mental
Un dels grans punts forts d’aquesta estació és el seu impacte sobre la salut mental. L’augment de la llum solar i una vida més activa poden contribuir a millorar la sensació de benestar, la motivació i la connexió amb l’entorn. La primavera sovint convida a reinterpretar la rutina, a fer petits canvis i a posar en marxa nous projectes sense la pressió simbòlica de l’inici d’any. També ajuda a prendre distància del cansament acumulat de l’hivern i a reconnectar amb hàbits més saludables, com caminar, descansar millor o passar més temps a fora.
Una oportunitat per escoltar-nos millor
Més enllà de l’empenta exterior, la primavera també pot ser una bona ocasió per escoltar com ens sentim i què necessitem. No es tracta d’exigir-se una transformació immediata, sinó d’aprofitar un context que sol jugar a favor. Fer canvis petits, sostenibles i coherents amb els propis valors acostuma a ser molt més útil que voler-ho capgirar tot de cop. En aquest sentit, la primavera no només floreix fora: també pot ser un bon moment perquè nosaltres recuperem una mica d’aire, d’equilibri i de claredat mental.
