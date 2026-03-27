Aurelio Rojas alerta del perill d’ignorar les dents: la mala salut bucodental també pot acabar afectant el cor
L’endocarditis infecciosa és una malaltia rara —al voltant d’1 cas per cada 10.000 persones l’any— però greu i potencialment mortal; els experts insisteixen que una bona higiene dental ajuda a reduir-ne el risc
Aurelio Rojas és un cardiòleg i divulgador sanitari format a la Universitat de Màlaga, especialitzat en cardiologia via MIR a l’Hospital Regional Universitari de Màlaga, on ha desenvolupat la seva activitat clínica; també divulga continguts de salut a xarxes socials.
Per què rentar-se les dents és molt més que una rutina
Raspallar-se bé les dents dues vegades al dia, fer servir fil dental i mantenir revisions dentals periòdiques no és només una qüestió d’estètica o de prevenir càries. És una rutina bàsica per controlar la placa bacteriana, protegir les genives i reduir les infeccions de la boca. L’American Heart Association subratlla que mantenir una bona salut oral amb atenció dental professional i productes com el raspall i el fil dental ajuda a reduir el risc d’endocarditis infecciosa.
Quina relació té amb l’endocarditis
La idea que exposa Rojas no surt del no-res: es basa en un mecanisme mèdic conegut. La NHS britànica i la Mayo Clinic expliquen que l’endocarditis sol aparèixer quan bacteris o altres gèrmens entren al torrent sanguini —de vegades des de la boca, especialment si hi ha infecció o lesions a les genives— i després s’adhereixen al revestiment intern del cor o a una vàlvula cardíaca. Dit d’una manera simple: una boca mal cuidada pot convertir-se en una porta d’entrada de bacteris a la sang.
Què és exactament l’endocarditis
L’endocarditis infecciosa és una infecció del revestiment intern del cor o de les vàlvules cardíaques. És poc freqüent, però pot posar en risc la vida i necessita diagnòstic i tractament urgents, habitualment amb antibiòtics i, en alguns casos, altres procediments. Els organismes mèdics també remarquen que el risc no és igual per a tothom: és més alt en persones amb determinades cardiopaties, pròtesis valvulars o antecedents previs d’endocarditis. Per això, l’afirmació de Rojas s’entén com un avís preventiu amb base clínica, no com que qualsevol persona que un dia no es raspalli les dents acabarà necessàriament amb una infecció al cor.
