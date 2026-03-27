Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
Diverses resolucions judicials permeten que el servei militar obligatori o la prestació social substitutòria es puguin tenir en compte en el càlcul de la pensió, amb possibles millores econòmiques per als jubilats de les comarques gironines
Les persones que van fer el servei militar obligatori podrien tenir ara una nova via per revisar la seva pensió de jubilació. En alguns casos, aquest període es podria computar com a temps cotitzat i arribar a sumar fins a un any en el càlcul de la prestació.
Aquest reconeixement no s’aplica automàticament, però pot ser determinant per a determinats jubilats. Sobretot, per a aquells a qui els pot servir per arribar al mínim d’anys cotitzats, per cobrir buits de cotització o per millorar el percentatge aplicat sobre la base reguladora.
Encara que es tracti només d’un any, l’efecte final pot ser rellevant i traduir-se en una pensió més alta.
El paper de les resolucions judicials
Aquesta possibilitat ha agafat força arran de diverses sentències que apunten que el servei militar obligatori i, en alguns casos, també la prestació social substitutòria, s’han de tenir en compte a l’hora de determinar l’import de la jubilació.
Això ha obert la porta a revisar expedients antics en què aquest període no es va valorar com a temps assimilable a la cotització. De fet, hi ha pensionistes que fins ara no sabien que podien demanar aquesta revisió i que, per tant, podrien haver estat cobrant una quantitat inferior a la que els hauria correspost.
Possibles efectes econòmics
L’impacte d’aquest canvi de criteri pot anar més enllà d’un augment en la mensualitat. En funció de cada cas, també podria permetre reclamar diferències pendents d’anys anteriors, si es confirma que la pensió es va calcular a la baixa.
Per això, cada vegada hi ha més interès entre col·lectius de pensionistes i assessors especialitzats, que recomanen estudiar cada situació de manera individual. Tot i que no tots els casos tenen el mateix recorregut, una revisió ben plantejada pot comportar millores econòmiques importants per a persones jubilades de les comarques gironines.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística