Coneix els 5 sectors on més pujaran els sous a les comarques gironines en els pròxims anys
La tecnologia, les finances, l’enginyeria, la logística i la construcció es perfilen com els àmbits amb més recorregut salarial per la falta de professionals i l’augment de la demanda
Hi ha diversos sectors en què es preveu una pujada sostinguda dels salaris a les comarques gironines durant els pròxims dos o tres anys. Sobretot, en aquells àmbits on cada vegada costa més trobar personal qualificat i on l’activitat econòmica continua mantenint una demanda alta.
Un dels sectors que podria tornar a guanyar pes és el de la construcció. Oficis com els de paleta, electricista o tècnic especialitzat podrien veure millores salarials, principalment perquè la mà d’obra disponible és cada vegada més escassa i les empreses tenen dificultats per cobrir determinats perfils.
També es preveu un bon moment per al sector de la logística i el transport. Conductors, responsables logístics i altres professionals vinculats a la distribució viuen una etapa de creixement afavorida per l’augment del comerç electrònic. Aquesta pressió sobre la demanda acaba repercutint directament en els sous.
Perfils més buscats
L’enginyeria és un altre dels camps amb millors perspectives, especialment en l’àmbit industrial i en el de les energies renovables. És un sector en expansió, amb inversions importants i, alhora, amb pocs perfils qualificats disponibles, fet que podria impulsar els salaris a l’alça.
Pel que fa a les finances, també s’hi preveuen increments destacats, sobretot en perfils vinculats a la banca, la inversió i el control financer. Les feines més especialitzades podrien continuar concentrant les remuneracions més altes, mentre que els perfils administratius més bàsics no notarien tant aquesta millora.
Finalment, el sector tecnològic continua sent un dels més ben posicionats. Àmbits com la intel·ligència artificial i la ciberseguretat mantenen una demanda molt elevada, i la manca d’especialistes fa que aquests professionals siguin especialment cotitzats. En aquest camp, les millores salarials podrien ser de les més notables en els pròxims anys.
