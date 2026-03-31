Jubilació anticipada: requisits per retirar-se abans d’hora i com tramitar-la
Cal tenir un mínim de 35 anys cotitzats, dos dels quals dins dels últims 15 anys, i complir l’edat exigida per poder accedir a aquesta modalitat, que comporta una reducció de la pensió
La normativa vigent per al 2026 fixa un nou increment de l’edat ordinària de jubilació, seguint el calendari transitori de la reforma del sistema. Tot i això, també es manté l’opció de la jubilació anticipada, que permet deixar l’activitat laboral abans d’hora a canvi de cobrar una pensió més baixa.
Aquesta reducció depèn del temps que falti per arribar a l’edat ordinària de jubilació i també dels anys que s’hagin cotitzat. Actualment, els coeficients reductors poden situar-se entre el 2,81% i el 21%.
Les pensions de jubilació anticipada s’abonen en 14 pagues iguals: una cada mes i dues pagues extraordinàries, que es cobren al juny i al novembre.
Requisits per avançar la jubilació
Tant els treballadors per compte d’altri com els autònoms, sempre que estiguin donats d’alta o en situació assimilada a la Seguretat Social, han de complir unes condicions concretes per accedir a la jubilació anticipada voluntària.
Cal tenir, com a màxim, dos anys menys que l’edat ordinària de jubilació, que el 2026 se situa en 66 anys i 10 mesos. També s’ha d’acreditar un període mínim de cotització de 35 anys, dels quals almenys dos han d’estar compresos dins dels últims 15 anys anteriors a la sol·licitud.
Per fer aquest còmput, també es poden tenir en compte, amb un límit màxim de 12 mesos, el servei militar, la prestació social substitutòria o el servei social femení.
En el cas dels treballadors inclosos en el sistema especial agrari per compte d’altri, cal acreditar períodes d’activitat durant almenys sis dels últims deu anys cotitzats.
A més, l’import de la pensió, un cop aplicats els coeficients reductors, ha de quedar per sobre de la pensió mínima ordinària. Si no és així, no es podrà accedir a aquesta modalitat.
Pel que fa a l’edat mínima, es pot demanar la jubilació anticipada a partir dels 63 anys si s’han cotitzat més de 38 anys i 3 mesos. Si no s’arriba a aquest període, caldrà esperar fins als 64 anys i 10 mesos.
Com es pot sol·licitar
Quan es compleixen tots els requisits, la sol·licitud es pot presentar el mateix dia que s’acaba l’activitat laboral, o bé dins dels tres mesos anteriors o posteriors a la data prevista.
Els efectes econòmics de la pensió s’apliquen des de l’endemà de la sol·licitud. Si es tramita més tard, es pot reconèixer un pagament retroactiu amb un màxim de tres mesos.
La petició es pot fer presencialment als centres d’atenció i informació de la Seguretat Social, o bé per via telemàtica a través de la seu electrònica o del portal corresponent.
