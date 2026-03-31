Quant cobra un treballador de Condis el 2026? Sou mitjà i funcions
Els empleats de base d’aquesta cadena de supermercats, molt implantada al país, poden percebre un salari brut mensual que se situa per sobre de la mitjana del sector, segons les dades recollides en convenis i portals laborals
Un treballador de base de Condis, com ara un caixer o un reponedor, cobra de mitjana entre 1.700 i 1.850 euros bruts al mes a jornada completa aquest 2026. És una xifra que se situa per damunt de la mitjana habitual del sector, d’acord amb les dades de convenis aplicables i portals especialitzats en feina.
La cadena es regeix pel conveni col·lectiu de supermercats de Catalunya o pel conveni estatal de grans magatzems, amb salaris base per a les categories més bàsiques que en els darrers anys s’han mogut a l’entorn dels 18.000 a 19.000 euros bruts anuals. Això equival aproximadament a uns 1.500 o 1.600 euros mensuals en 12 pagues, si les extres estan prorratejades.
El sou final, però, pot variar segons diferents factors, com ara la jornada laboral —completa o parcial—, l’antiguitat a l’empresa o alguns complements específics.
Els complements poden fer pujar la nòmina
Les diferències salarials depenen sobretot de la jornada contractada i dels plusos que es puguin aplicar. Per exemple, l’antiguitat pot afegir imports addicionals per triennis, mentre que treballar en horari nocturn o en dies festius pot incrementar notablement la nòmina.
També hi ha establiments situats en zones urbanes amb més demanda on les condicions poden ser una mica més competitives. En conjunt, això fa que el salari real pugui oscil·lar segons el lloc de treball i l’horari assignat.
Quines funcions fa un empleat de Condis?
Les tasques dins un supermercat de proximitat són variades. Els caixers s’encarreguen del cobrament, de gestionar devolucions i d’atendre la clientela, resolent incidències del dia a dia amb rapidesa.
Els reponedors, per la seva banda, col·loquen els productes, controlen l’estoc, revisen caducitats i mantenen l’ordre als lineals. També poden donar suport en la recepció de mercaderies i en l’organització de promocions puntuals.
Quin perfil es demana per treballar-hi?
Per treballar en aquest tipus d’establiments, normalment es demana com a mínim el títol de l’ESO, i es valora tenir estudis de formació professional relacionats amb comerç o àmbits similars, sobretot si es vol optar a llocs de més responsabilitat.
Més enllà de la titulació, es té molt en compte l’orientació a l’atenció al client, la capacitat de treballar en equip, el dinamisme i la flexibilitat horària.
L’experiència prèvia no sempre és imprescindible, ja que l’empresa sol oferir formació inicial sobre processos interns, higiene i atenció al públic. A més, en molts casos, les vacants poden acabar derivant en contractes indefinits, especialment quan es busquen perfils estables i de proximitat.
