Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia

instagramlinkedin

És oficial: Catalunya ja té calendari de festius per al 2027

La Generalitat ha confirmat les 12 festes laborals de l’any vinent, a les quals cada municipi hi afegirà dues jornades festives pròpies

Bruna Segura

Girona

La Generalitat ha fet públic el calendari laboral del 2027, una publicació habitual en aquestes dates i que ja compta amb el vistiplau de les principals organitzacions sindicals i empresarials.

El document, elaborat pel departament competent en matèria d’empresa i treball, fixa un total de 12 dies festius d’àmbit català.

Els festius del 2027

Els dies festius comuns a Catalunya durant el 2027 seran els següents:

  • Divendres 1 de gener, Cap d’Any.
  • Dimecres 6 de gener, Reis.
  • Divendres 26 de març, Divendres Sant.
  • Dilluns 29 de març, Dilluns de Pasqua.
  • Dissabte 1 de maig, Festa del Treball.
  • Dijous 24 de juny, Sant Joan.
  • Dissabte 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
  • Dimarts 12 d’octubre, Festa Nacional.
  • Dilluns 1 de novembre, Tots Sants.
  • Dilluns 6 de desembre, Dia de la Constitució.
  • Dimecres 8 de desembre, Immaculada Concepció.
  • Dissabte 25 de desembre, Nadal.

En el cas de l’Aran, el dijous 17 de juny, Festa d’Aran, substituirà el Dilluns de Pasqua.

Cada municipi hi afegirà dos dies més

A banda d’aquestes dates comunes, cada ajuntament podrà incorporar dues festes locals per completar el calendari laboral propi del municipi.

Habitualment, aquestes jornades coincideixen amb celebracions tradicionals, festes majors o festivitats patronals de cada població.

Un calendari pactat

L’acord entre l’administració catalana i les principals organitzacions sindicals i empresarials dona estabilitat al calendari laboral i ofereix una referència útil per a empreses, treballadors i centres educatius.

Amb la seva publicació, ara s’obre el període en què els municipis hauran de concretar quines seran les dues festes locals que s’afegiran al calendari general.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents