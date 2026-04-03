És oficial: Catalunya ja té calendari de festius per al 2027
La Generalitat ha confirmat les 12 festes laborals de l’any vinent, a les quals cada municipi hi afegirà dues jornades festives pròpies
La Generalitat ha fet públic el calendari laboral del 2027, una publicació habitual en aquestes dates i que ja compta amb el vistiplau de les principals organitzacions sindicals i empresarials.
El document, elaborat pel departament competent en matèria d’empresa i treball, fixa un total de 12 dies festius d’àmbit català.
Els festius del 2027
Els dies festius comuns a Catalunya durant el 2027 seran els següents:
- Divendres 1 de gener, Cap d’Any.
- Dimecres 6 de gener, Reis.
- Divendres 26 de març, Divendres Sant.
- Dilluns 29 de març, Dilluns de Pasqua.
- Dissabte 1 de maig, Festa del Treball.
- Dijous 24 de juny, Sant Joan.
- Dissabte 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
- Dimarts 12 d’octubre, Festa Nacional.
- Dilluns 1 de novembre, Tots Sants.
- Dilluns 6 de desembre, Dia de la Constitució.
- Dimecres 8 de desembre, Immaculada Concepció.
- Dissabte 25 de desembre, Nadal.
En el cas de l’Aran, el dijous 17 de juny, Festa d’Aran, substituirà el Dilluns de Pasqua.
Cada municipi hi afegirà dos dies més
A banda d’aquestes dates comunes, cada ajuntament podrà incorporar dues festes locals per completar el calendari laboral propi del municipi.
Habitualment, aquestes jornades coincideixen amb celebracions tradicionals, festes majors o festivitats patronals de cada població.
Un calendari pactat
L’acord entre l’administració catalana i les principals organitzacions sindicals i empresarials dona estabilitat al calendari laboral i ofereix una referència útil per a empreses, treballadors i centres educatius.
Amb la seva publicació, ara s’obre el període en què els municipis hauran de concretar quines seran les dues festes locals que s’afegiran al calendari general.
