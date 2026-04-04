Cinc maneres de pagar menys a la declaració de la renda, segons l’OCU
La nova campanya de la renda s’acosta i l’OCU recorda algunes vies legals que poden ajudar a rebaixar la factura fiscal si es revisa bé la situació personal i les deduccions disponibles
La campanya de la declaració de la renda començarà ben aviat i, com cada any, molts contribuents ja miren de quina manera poden reduir l’import a pagar o millorar el resultat final.
Fer-ho és possible, sempre que s’actuï d’acord amb la normativa i s’aprofitin correctament les deduccions i avantatges fiscals previstos. En aquest sentit, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recollit cinc recomanacions útils per ajustar l’IRPF de manera completament legal.
1. Justificar bé les despeses deduïbles
Hi ha despeses que es poden deduir, especialment en funció de la normativa aplicable en cada territori, però per fer-ho cal tenir-ne els justificants corresponents.
A més, moltes deduccions depenen del nivell d’ingressos o de la base imposable. Per això, revisar bé quines despeses deduïbles es poden acreditar pot ajudar a situar-se dins dels límits exigits per accedir a determinats beneficis fiscals.
2. Mantenir o repetir donacions
Les donacions a entitats sense ànim de lucre també poden donar dret a deduccions. Els primers imports donats tenen una deducció especialment elevada, i en alguns casos aquesta desgravació encara pot ser més beneficiosa si la col·laboració es manté o s’incrementa en anys successius.
Per això, la continuïtat en aquest tipus d’aportacions pot tenir un efecte favorable a l’hora de fer la declaració.
3. Comunicar canvis personals o familiars
Un altre aspecte clau és informar correctament dels canvis en la situació personal o familiar. Tenir fills, separar-se, passar a mantenir econòmicament el cònjuge, pagar aliments a un familiar o conviure amb persones amb discapacitat pot influir en la retenció de l’IRPF.
Per això, si hi ha hagut canvis d’aquesta mena, convé comunicar-los a l’empresa perquè ajusti la retenció a la nòmina i evitar així desquadraments innecessaris quan arribi el moment de presentar la renda.
4. Pensar-s’ho abans de vendre l’habitatge
L’OCU també recorda que vendre l’habitatge habitual abans dels 65 anys pot tenir un impacte fiscal més elevat.
A partir d’aquesta edat, la tributació per aquest guany pot canviar de manera significativa, i esperar pot representar un estalvi important. Per això, abans de prendre una decisió d’aquest tipus, convé valorar bé el calendari.
5. Amortitzar hipoteca abans d’acabar l’any
Per a les persones que encara es poden acollir a la deducció per compra d’habitatge habitual, una altra opció és amortitzar anticipadament part de la hipoteca.
Això pot permetre augmentar la quantitat deduïble dins dels límits establerts i, en conseqüència, reduir la càrrega fiscal a la declaració.
Revisar bé la situació pot marcar diferències
Més enllà de grans estratègies, la clau sovint és revisar amb detall la situació personal, familiar i financera abans de presentar la declaració. Un petit ajust o una deducció ben aplicada poden acabar tenint un efecte notable en el resultat final.
