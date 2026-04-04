Els experts coincideixen sobre les herències: "Surt més a compte això"
L’augment de les donacions de pisos i cases respon, sobretot, a les dificultats d’accés a l’habitatge, però els especialistes avisen que fiscalment no sempre és l’opció més avantatjosa
Accedir a un habitatge continua sent un obstacle molt important per a una bona part de la població jove. Les dificultats per emancipar-se, els preus elevats i l’esforç econòmic que suposa tant comprar com llogar han fet que moltes famílies optin per donar un cop de mà als fills o als nets.
En aquest context, les donacions d’habitatges han crescut de manera molt clara en els darrers anys. Es tracta d’una fórmula que moltes famílies fan servir per ajudar les generacions més joves a tirar endavant el seu projecte de vida i facilitar-los l’entrada al mercat immobiliari.
Una ajuda familiar cada cop més habitual
Segons apunten diversos especialistes, moltes d’aquestes donacions es fan perquè la persona beneficiària pugui accedir al seu primer habitatge o disposar d’una base econòmica per afrontar una hipoteca.
La pràctica més habitual és la donació de pares a fills, tot i que també hi ha casos d’avis a nets. Aquest moviment s’interpreta com una forma de solidaritat intergeneracional, en què les generacions més grans ajuden les més joves en un moment especialment complicat.
La fiscalitat també hi té molt a veure
Un dels factors que expliquen aquest augment és també la fiscalitat. En alguns territoris, les donacions tenen bonificacions importants, i això fa que moltes famílies s’ho plantegin seriosament a l’hora de transferir un habitatge o una quantitat de diners vinculada a la compra d’un pis.
Ara bé, els experts recorden que aquestes bonificacions no volen dir necessàriament que donar sigui sempre la millor opció.
“No sempre compensa donar”
Diversos professionals del sector jurídic insisteixen que, en molts casos, és millor heretar que no pas rebre una donació. La conveniència d’una opció o una altra depèn de factors com ara el valor de l’immoble, la normativa aplicable en cada territori i la possible plusvàlua o guany patrimonial associada a l’operació.
Per això, una decisió que en aparença pot semblar avantatjosa pot acabar comportant conseqüències fiscals no previstes.
Cal estudiar cada cas abans de decidir
Els especialistes recomanen que, abans de fer una donació d’habitatge, es demani assessorament professional. Analitzar bé cada situació és clau per evitar sorpreses i per prendre la decisió amb seguretat jurídica.
En definitiva, tot i que les donacions s’han convertit en una eina cada cop més utilitzada per ajudar els joves, això no vol dir que siguin sempre la fórmula més beneficiosa.
