Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
La nova regulació amplia els supòsits de jubilació anticipada per a treballadors amb discapacitat igual o superior al 45% i incorpora noves patologies que permetran accedir-hi abans
La Seguretat Social ha aprovat un canvi rellevant que afectarà milers de treballadors amb discapacitat. La nova regulació permetrà avançar la jubilació fins a deu anys abans de l’edat ordinària sense que això comporti coeficients reductors ni una rebaixa de la pensió, sempre que es compleixin els requisits establerts.
Aquesta modificació també amplia el llistat de patologies que donen accés a aquesta modalitat de jubilació anticipada per a persones amb una discapacitat igual o superior al 45%. Segons les previsions, la mesura podria beneficiar unes 50.000 persones, que en alguns casos es podran jubilar a partir dels 56 anys.
Més patologies incloses
Entre les noves malalties que s’incorporen al llistat hi ha l’espina bífida, el pàrkinson, la malaltia de Huntington, la distròfia miotònica tipus 1, l’amiloïdosi per transtiretina variant, la malaltia renal crònica en estadi 5, l’esclerosi sistèmica, la lesió medul·lar, la degeneració corticobasal, l’atròfia multisistèmica i la paràlisi supranuclear progressiva.
Amb aquesta actualització, aquestes persones podran accedir abans a la jubilació sense veure reduït l’import final de la prestació.
Quins requisits cal complir
Per poder-se acollir a aquesta opció, caldrà complir tres condicions bàsiques.
La primera és estar donat d’alta o en situació assimilada a l’alta.
La segona és acreditar almenys 15 anys de cotització.
I la tercera és haver conviscut durant un mínim de cinc anys amb alguna d’aquestes patologies, amb un grau de discapacitat del 45% o superior.
Sense perdre import de pensió
Un dels punts més destacats de la reforma és que el temps que s’avanci la jubilació es comptarà com a cotitzat a l’hora de calcular la pensió. Això vol dir que el treballador no veurà reduïda la quantia que li correspon.
És precisament aquest aspecte el que diferencia aquesta modalitat d’altres jubilacions anticipades, en què habitualment sí que s’apliquen reduccions per avançar l’edat de retirada.
També es manté el sistema per a feines especialment dures
A banda d’aquesta reforma, el Govern manté un altre mecanisme per als treballs especialment penosos o perillosos. En aquests casos, les sol·licituds s’avaluen a partir d’informes tècnics i d’una comissió específica, que determina si s’han d’aplicar coeficients reductors.
Això afecta professions concretes en què el desgast físic o el risc associat a la feina justifica condicions diferents per accedir a la jubilació.
Una mesura pensada per compensar situacions molt exigents
La reforma busca ajustar millor el sistema a la realitat de persones amb malalties greus o situacions de discapacitat que condicionen fortament el dia a dia. En aquest sentit, la voluntat és acostar les seves condicions de retirada a les de la resta de treballadors i donar resposta a una reclamació llargament plantejada.
