Bizum es reinventa: el salt que convertirà el mòbil en una cartera per pagar a botigues i subscripcions
La plataforma va tancar el 2025 amb 30 milions d’usuaris i ja és el segon mètode de pagament preferit per a compres online
Bizum ja fa temps que ha deixat de ser només una eina per enviar diners entre particulars. El servei de pagament immediat, integrat en la majoria d’apps bancàries, ha anat guanyant pes fins a convertir-se en una de les fórmules més habituals per pagar petites despeses, repartir comptes entre amics o fer compres per internet de manera ràpida. El seu creixement s’ha consolidat amb una base de 30 milions d’usuaris al tancament del 2025, una xifra que confirma fins a quin punt s’ha incorporat als hàbits quotidians de la població. La seva expansió també s’explica per la facilitat d’ús: n’hi ha prou amb tenir un compte bancari compatible, el número de telèfon vinculat i l’opció activada per començar a operar en segons.
Aquesta evolució ha fet que Bizum passi de ser una eina associada sobretot als pagaments entre persones a obrir-se cada vegada més al comerç digital. Fins ara, el sistema permetia pagar compres online amb un codi de verificació enviat al mòbil associat al compte. Ara, però, la plataforma prepara un nou impuls amb funcions pensades per ampliar-ne l’ús, fer-lo més còmode i competir amb altres solucions digitals que ja s’han consolidat en el dia a dia dels consumidors.
Pagaments recurrents: Bizum entra de ple en les subscripcions
La primera gran novetat és la possibilitat de programar pagaments recurrents amb Bizum, una funció pensada per assumir despeses periòdiques com ara una quota mensual o una subscripció. Aquesta opció ja està disponible a Amazon i es preveu que en les pròximes setmanes també es vagi estenent a plataformes com Spotify o YouTube. El canvi és rellevant perquè amplia l’abast del sistema i el porta més enllà del pagament puntual.
L’avantatge principal és la comoditat. L’usuari ja no haurà d’introduir les dades o validar l’operació cada vegada que es renovi un servei, sinó que podrà deixar configurat el cobrament periòdic. Això simplifica la gestió, estalvia temps i reforça la presència de Bizum en l’ecosistema de pagament digital habitual.
Bizum Pay: una nova app per pagar amb el mòbil a botigues físiques
La segona gran aposta és Bizum Pay, el nou wallet o cartera digital que la companyia preveu llançar a mitjan 2026. Es tractarà d’una aplicació independent de les entitats bancàries que permetrà pagar en establiments físics mitjançant el sistema contactless del telèfon mòbil. És a dir, Bizum vol entrar també en el terreny del pagament presencial, on fins ara dominaven sobretot opcions com Apple Pay o Google Pay.
A més de fer pagaments, aquesta nova aplicació permetrà incorporar-hi altres elements com passis, entrades, tiquets o fins i tot targetes de fidelització. Això converteix Bizum Pay en una eina més completa, pensada no només per pagar, sinó també per centralitzar bona part dels elements que molts usuaris ja porten al mòbil.
Com es farà servir Bizum Pay
Per utilitzar Bizum Pay, caldrà ser usuari de Bizum, tenir instal·lada l’app, vincular-la al compte bancari que es vulgui fer servir i afegir-la als mètodes de pagament del telèfon. Un cop configurat, no caldrà obrir l’aplicació cada vegada que es vulgui pagar. El funcionament serà similar al d’altres carteres digitals: amb el gest habitual per activar els pagaments del mòbil, l’usuari podrà seleccionar Bizum com a mètode de pagament.
Aquest sistema té diversos avantatges. D’una banda, facilita una experiència més àgil i integrada. De l’altra, reforça la idea de concentrar en una sola eina tant els pagaments online com els pagaments en botigues físiques. Això pot fer que Bizum sigui encara més útil en el dia a dia, especialment per a usuaris acostumats a operar sempre des del mòbil i que busquen rapidesa, simplicitat i menys dependència de la targeta tradicional.
Un primer pas bancari abans del llançament
Tot i que el debut oficial de Bizum Pay està previst per a mitjan 2026, algunes entitats ja s’han avançat. El Grup Caja Rural ha anunciat que serà pioner en la implantació d’aquest sistema després d’obtenir el certificat necessari per oferir-lo tant a Android com a iOS. Segons va comunicar l’entitat, les 30 caixes rurals del grup ja estan preparades per posar-lo en marxa quan arribi el moment.
Aquest moviment evidencia que el sector financer veu recorregut a la nova proposta. Si fins ara Bizum s’havia consolidat com una solució ràpida per enviar diners i pagar per internet, ara vol fer un pas més i aspirar a convertir-se en una cartera digital completa. La clau dels canvis és clara: més usos, més comoditat i una presència encara més gran en la rutina de milions d’usuaris.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï