Campllong homenatjarà el concurs de vaques frisones a la 42a Fira de Primavera amb un audiovisual
El certamen, que se celebrarà del 9 al 12 d'abril, acollirà per primer cop un concurs de gossos pastors i amplia les activitats on el cavall és protagonista
La 42a Fira Comarcal de Primavera de Campllong se celebrarà del 9 al 12 d’abril amb una programació àmplia i diverses novetats, tot i l’absència aquest any del tradicional concurs morfològic de vaques de raça frisona. El certamen, un dels actes més emblemàtics de la fira, no es podrà celebrar aquest 2026 a causa de les restriccions derivades de la dermatosi nodular, però el municipi li retrà homenatge amb una instal·lació audiovisual.
Aquest espai, situat a la carpa habitual del concurs, repassarà la història de totes les edicions i donarà veu als ramaders, amb l’objectiu de mantenir viu l’esperit d’un dels grans símbols de la fira.
La Fira de Primavera tornarà a convertir Campllong en un aparador del món rural, l’agricultura i la ramaderia, amb prop d’un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. L’alcalde, Lluís Freixas, ha destacat que el certamen és una mostra de la vitalitat econòmica i social del municipi i del conjunt del territori.
Entre les principals novetats d’aquesta edició hi ha la incorporació, per primer cop, d’un concurs de gossos pastors, que complementarà l’exhibició de gos d’atura català, i l’ampliació de les activitats dedicades al cavall, que es convertirà en un dels grans protagonistes del cap de setmana.
Per primera vegada, la fira inclourà una exhibició de carrusel eqüestre, a més de demostracions de horseball, volteig de competició, doma natural i el tradicional concurs d’enganxe. També es mantindrà el concurs del burro català, que enguany arriba a la seva 16a edició.
La programació s’estendrà un dia més i arrencarà dijous amb dues jornades tècniques. La primera estarà dedicada a la sanitat, la bioseguretat i la innovació al sector lleter, mentre que la segona se centrarà en el lema “Viure i treballar a pagès”.
A més, la fira mantindrà bona part de les seves activitats més consolidades, com la trobada de tractors antics, el concurs de paletes, el de pintura ràpida, les exhibicions canines, la Mini Fira infantil o diverses exposicions fotogràfiques.
Com a novetat, també s’habilitarà un Espai Calma a l’Ajuntament. L’horari de la fira serà de 10 del matí a 8 del vespre, i l’entrada inclourà una visita al Museu d’Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong.
