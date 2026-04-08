Adéu a fumar en horari laboral: l'empresa pot penalitzar la teva jornada amb aquest moviment
Un advocat alerta que les sortides per fumar durant la jornada poden acabar repercutint en l’horari si l’empresa aplica un control estricte del fitxatge
Fer una pausa per al cafè o sortir uns minuts a fumar és un costum força estès en molts entorns laborals. Ara bé, aquesta pràctica no sempre està protegida i pot tenir conseqüències si l’empresa decideix controlar estrictament el temps de treball.
Segons adverteix l’advocat Jaime Lorente, els treballadors que surten a fumar durant la jornada poden ser obligats a recuperar després aquests minuts, especialment si l’empresa porta un registre acurat d’entrades i sortides.
Per què l’empresa pot fer-ho
La clau és que fumar no es considera una necessitat biològica essencial. Per això, segons aquesta interpretació, si un treballador deixa el seu lloc per sortir a fumar, l’empresa pot entendre que s’està produint una interrupció de la jornada.
En aquest cas, el més habitual és que s’hagi de fitxar tant la sortida com la tornada, i que aquest temps no computi com a treball efectiu.
No va del tabac, sinó de deixar el lloc de feina
L’advertiment no té tant a veure amb el fet de fumar en si mateix, sinó amb absentar-se del lloc de treball. Per tant, passaria igual si en lloc de tabac convencional es fes servir un vapejador.
El criteri és el mateix: si el treballador surt del seu lloc durant la jornada per un motiu que no forma part del temps laboral reconegut, l’empresa pot descomptar aquest temps o exigir que es recuperi.
Pot anar més enllà si es repeteix
A més, si aquestes sortides són freqüents i l’empresa les considera una pràctica reiterada, la situació podria derivar en mesures més severes dins del règim intern de control laboral.
Per això, en entorns amb fitxatge estricte, aquestes pauses poden acabar allargant la jornada al final del dia.
Un motiu més per deixar-ho
Davant d’aquest escenari, alguns treballadors ja es plantegen aquestes restriccions com una empenta per deixar de fumar en horari laboral o, directament, abandonar l’hàbit.
Més enllà del tabac, el missatge és clar: qualsevol pausa que impliqui deixar el lloc de treball i no estigui reconeguda dins la jornada pot acabar tenint conseqüències sobre l’horari.
