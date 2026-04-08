L’advocat Ignacio de la Calzada aclareix què passa realment quan una baixa mèdica supera els 12 mesos
La incapacitat temporal pot allargar-se fins a 545 dies i, en arribar als 12 mesos, la pròrroga és automàtica si la Seguretat Social no decideix una altra cosa
Les baixes mèdiques de llarga durada generen molts dubtes entre els treballadors, sobretot quan superen els 12 mesos. És en aquest punt quan sovint apareix la por d’haver de passar pel Tribunal Mèdic, de perdre la prestació o de no saber qui continuarà pagant. Però, segons explica l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada, la realitat és molt més senzilla del que molta gent creu: en complir un any d’incapacitat temporal, la situació no s’acaba de cop ni obliga automàticament a cap tràmit extraordinari.
Ignacio de la Calzada és advocat especialitzat en dret laboral i s’ha fet conegut per divulgar de manera clara qüestions que afecten milers de treballadors. En aquest cas, el seu missatge és directe: als 12 mesos de baixa mèdica, la pròrroga automàtica és la regla general. Això vol dir que el treballador no ha de fer res per continuar en situació d’incapacitat temporal, tret que l’administració comuniqui expressament una revisió o un canvi d’estat.
Què passa quan una baixa mèdica arriba als 12 mesos
El principal consell de l’expert és no deixar-se portar pels mites. Un dels més estesos és que, en arribar a l’any de baixa, el treballador ha de comparèixer necessàriament davant del Tribunal Mèdic. Segons De la Calzada, això no és així. Amb els canvis normatius introduïts pel Reial decret llei 2/2023, en arribar als 12 mesos la baixa s’entén prorrogada de manera automàtica, llevat que la Seguretat Social decideixi iniciar una avaluació específica.
A la pràctica, això dona continuïtat a la protecció del treballador sense haver d’afrontar nous tràmits només pel fet d’haver complert un any de baixa. El missatge és clar: si no hi ha una notificació expressa, la incapacitat temporal continua.
Quant temps pot durar una incapacitat temporal
Segons recorda l’advocat, la durada ordinària màxima d’una baixa mèdica és de 12 mesos, però es pot ampliar sis mesos més. Això situa el límit en 545 dies, és a dir, gairebé un any i mig. Durant aquest període, el treballador continua vinculat a la seva empresa i manté el dret a la prestació mentre no rebi l’alta o una resolució diferent.
Aquest és un punt clau per entendre com funciona el sistema: complir 12 mesos no implica ni extinció automàtica de la baixa ni final immediat del cobrament. El procés continua obert fins que l’administració resolgui.
Qui paga la baixa i quin paper té la Seguretat Social
Un altre dels dubtes més habituals és qui assumeix el pagament quan la baixa s’allarga. De la Calzada explica que, fins als 18 mesos, el treballador continua cobrant a través de l’empresa, de manera que en aquest aspecte tampoc no hi ha un canvi sobtat en arribar al primer any. Més enllà d’aquest termini, es pot sol·licitar el pagament directe a la Seguretat Social.
És també la Seguretat Social qui acaba decidint com es tanca el procés. Les opcions són, bàsicament, dues: que es concedeixi l’alta mèdica perquè la persona es pugui reincorporar al lloc de treball o que es reconegui una incapacitat permanent si la situació de salut no permet tornar a la feina amb normalitat.
Els consells de l’expert per evitar angoixes innecessàries
El consell principal d’Ignacio de la Calzada és informar-se bé i no actuar mogut per rumors. Molts treballadors, diu, arriben als 12 mesos sense saber si han de presentar papers, demanar revisions o preparar-se per a un examen mèdic obligatori. Però, en la majoria de casos, no han de fer res més que estar pendents de les comunicacions oficials.
Per això, davant d’una baixa mèdica llarga, el més important és tenir clar que la pròrroga pot ser automàtica, que el cobrament es manté en els termes previstos i que el procediment només canvia quan la Seguretat Social dicta una resolució. En resum, superar l’any de baixa mèdica no significa quedar desemparat, sinó continuar dins del marc de protecció de la incapacitat temporal.
