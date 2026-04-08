Els experts avisen sobre la declaració de la renda: aquests són els errors més habituals que convé evitar
Hi ha detalls que sovint passen desapercebuts i que poden acabar provocant errors, desajustos o fins i tot penalitzacions per part d’Hisenda
S’acosta el període per presentar la declaració de la renda i, abans de fer el tràmit, convé tenir clars quins són els errors més freqüents per evitar problemes innecessaris.
Els especialistes recorden que moltes incidències no venen tant d’una voluntat d’enganyar com del desconeixement, de no revisar prou bé l’esborrany o de deixar passar dades importants.
Primer de tot: saber si toca presentar-la
Un dels errors més bàsics és no comprovar si realment hi ha obligació de presentar la declaració.
Hi ha contribuents que, segons els ingressos i la situació laboral, poden no estar obligats a fer aquest tràmit. Per això, abans de començar, és important confirmar si cal presentar-la o no.
No revisar bé les deduccions aplicables
Un altre error habitual és no mirar quines deduccions es poden aplicar. Això és especialment rellevant en el cas de les deduccions pròpies de cada territori, que moltes vegades passen desapercebudes.
No tenir-les en compte pot fer que el resultat final sigui pitjor del que tocaria i que es deixin escapar avantatges fiscals que podrien reduir la càrrega tributària.
Dades personals i familiars desactualitzades
Els experts també insisteixen que cal revisar amb detall si les dades personals i familiars estan ben actualitzades segons la situació viscuda durant l’exercici que es declara.
Canvis familiars, personals o econòmics poden influir en el càlcul de l’IRPF i, si no es reflecteixen correctament, el resultat de la declaració pot quedar mal ajustat.
Deixar-ho per a última hora
Un altre error molt habitual és esperar fins al final del termini per presentar-la. Fer-ho amb presses augmenta el risc d’equivocar-se, de no revisar bé la informació o de presentar una declaració amb errades que es podrien haver detectat abans.
Preparar-la amb temps permet comprovar dades, consultar dubtes i evitar decisions precipitades.
No donar per bo el primer esborrany
Els especialistes també alerten que no s’hauria de presentar el primer esborrany sense revisar-lo a fons.
Aquest document pot contenir omissions o errors que, amb una segona revisió, es podrien corregir fàcilment. Per això, abans d’enviar res, és recomanable repassar bé tota la informació i assegurar-se que tot està ben reflectit.
Revisar bé avui per evitar problemes demà
En definitiva, la millor manera d’evitar ensurts amb la renda és comprovar-ho tot amb calma. Saber si s’ha de presentar, revisar deduccions, tenir les dades actualitzades i no anar amb presses pot marcar la diferència entre una declaració ben feta i un problema fiscal evitable.
