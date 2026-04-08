Ho sabies? Pots pagar la declaració de la Renda a través de Bizum
La campanya de la renda ja està en marxa i, entre les opcions de pagament disponibles, també hi ha la possibilitat de fer l’ingrés a través de Bizum des del web de l’Agència Tributària
Ja s’ha posat en marxa la campanya de la renda, que s’allargarà fins al 30 de juny de 2026. A partir d’ara, els contribuents ja poden consultar l’esborrany i comprovar si els toca pagar o bé rebre una devolució, després de regularitzar els ingressos i les retencions de l’any anterior.
Com passa cada any, molta gent busca la manera d’ajustar al màxim la factura fiscal aprofitant deduccions i avantatges previstos per la normativa. Ara bé, la declaració s’ha de fer sempre d’acord amb la legislació vigent per evitar problemes o sancions.
Quines opcions hi ha per pagar-la
Si el resultat surt a ingressar, la declaració es pot pagar de diverses maneres. Entre les opcions disponibles hi ha la targeta bancària, la domiciliació, la transferència i també Bizum.
En aquest últim cas, però, el pagament s’ha de fer a través del web de l’Agència Tributària.
Com funciona el pagament amb Bizum
Per pagar la renda amb Bizum, cal accedir a la seu electrònica i seleccionar aquesta opció dins la passarel·la de pagament. El procés demana introduir el número de telèfon, la clau Bizum i confirmar l’operació des de l’aplicació del banc.
És un sistema ràpid que permet fer l’ingrés directament i que, a més, genera automàticament el NRC, el codi que acredita que el pagament s’ha fet correctament.
Els passos que s’han de seguir
Primer cal entrar a Renda Web des de la seu electrònica per presentar la declaració.
Si el resultat és a pagar, s’ha d’escollir l’opció d’ingrés i, dins la passarel·la de pagament, seleccionar Bizum.
Després cal introduir les dades necessàries, com ara el telèfon vinculat i la clau Bizum associada a l’entitat bancària.
A continuació, l’usuari ha d’autoritzar el pagament des de l’aplicació mòbil del banc.
Un cop completat el procés, el sistema genera automàticament el justificant i el codi NRC.
Un mètode còmode, però amb límits segons el banc
Aquesta opció s’ha incorporat per facilitar el pagament i fer-lo més àgil. Tot i això, cal tenir en compte que, segons l’entitat bancària, pot haver-hi un import màxim per operació.
Per tant, abans de fer servir aquest sistema, convé comprovar quin és el límit establert pel banc per saber si aquest mètode s’ajusta a l’import que s’ha de pagar.
