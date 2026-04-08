
Ho sabies? Pots pagar la declaració de la Renda a través de Bizum

La campanya de la renda ja està en marxa i, entre les opcions de pagament disponibles, també hi ha la possibilitat de fer l’ingrés a través de Bizum des del web de l’Agència Tributària

Bruna Segura

Girona

Ja s’ha posat en marxa la campanya de la renda, que s’allargarà fins al 30 de juny de 2026. A partir d’ara, els contribuents ja poden consultar l’esborrany i comprovar si els toca pagar o bé rebre una devolució, després de regularitzar els ingressos i les retencions de l’any anterior.

Com passa cada any, molta gent busca la manera d’ajustar al màxim la factura fiscal aprofitant deduccions i avantatges previstos per la normativa. Ara bé, la declaració s’ha de fer sempre d’acord amb la legislació vigent per evitar problemes o sancions.

Quines opcions hi ha per pagar-la

Si el resultat surt a ingressar, la declaració es pot pagar de diverses maneres. Entre les opcions disponibles hi ha la targeta bancària, la domiciliació, la transferència i també Bizum.

En aquest últim cas, però, el pagament s’ha de fer a través del web de l’Agència Tributària.

Com funciona el pagament amb Bizum

Per pagar la renda amb Bizum, cal accedir a la seu electrònica i seleccionar aquesta opció dins la passarel·la de pagament. El procés demana introduir el número de telèfon, la clau Bizum i confirmar l’operació des de l’aplicació del banc.

És un sistema ràpid que permet fer l’ingrés directament i que, a més, genera automàticament el NRC, el codi que acredita que el pagament s’ha fet correctament.

Els passos que s’han de seguir

Primer cal entrar a Renda Web des de la seu electrònica per presentar la declaració.

Si el resultat és a pagar, s’ha d’escollir l’opció d’ingrés i, dins la passarel·la de pagament, seleccionar Bizum.

Després cal introduir les dades necessàries, com ara el telèfon vinculat i la clau Bizum associada a l’entitat bancària.

A continuació, l’usuari ha d’autoritzar el pagament des de l’aplicació mòbil del banc.

Un cop completat el procés, el sistema genera automàticament el justificant i el codi NRC.

Un mètode còmode, però amb límits segons el banc

Aquesta opció s’ha incorporat per facilitar el pagament i fer-lo més àgil. Tot i això, cal tenir en compte que, segons l’entitat bancària, pot haver-hi un import màxim per operació.

Per tant, abans de fer servir aquest sistema, convé comprovar quin és el límit establert pel banc per saber si aquest mètode s’ajusta a l’import que s’ha de pagar.

