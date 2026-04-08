El truc que et pot estalviar maldecaps amb la declaració: així pots tenir el certificat digital al mòbil i fer la Renda més ràpid
La campanya de la Renda 2025 es pot presentar per via digital fins al 30 de juny de 2026, mentre que l’atenció presencial estarà oberta de l’1 al 30 de juny
Fer la declaració de la renda continua sent, per a molts contribuents, un dels tràmits més incòmodes de l’any. Genera mandra, respecte i, sovint, por d’equivocar-se. Aquesta sensació és especialment habitual entre autònoms, empresaris i també treballadors per compte d’altri, que sovint arriben a la campanya amb dubtes sobre dades fiscals, deduccions, ingressos o possibles errors en l’esborrany. En un context en què cada vegada més gestions passen pel mòbil, poder resoldre la Renda 2025 sense desplaçaments s’ha convertit en una via pràctica per estalviar temps i complicacions.
En aquest escenari, el certificat digital s’ha consolidat com una de les eines més útils per agilitzar tràmits amb l’Administració. Tenir-lo instal·lat al telèfon permet entrar a Renda WEB, consultar l’esborrany de la renda, revisar declaracions anteriors i presentar-ne una de nova amb més comoditat. És, en definitiva, una manera d’accelerar la relació amb Hisenda i evitar part de la càrrega burocràtica que acompanya cada campanya.
Una via ràpida per consultar l’esborrany i presentar la renda
La digitalització ha simplificat bona part dels tràmits tributaris. Amb el certificat digital instal·lat al mòbil, el contribuent pot identificar-se de manera segura i accedir directament als serveis disponibles de la renda. Això permet veure l’esborrany, comprovar si les dades són correctes, recuperar informació d’exercicis anteriors i tramitar la declaració sense haver d’anar a una oficina de l’Agència Tributària.
Per a molts usuaris, aquest pas és clau perquè redueix l’espera, evita desplaçaments i facilita tenir el control del procés des d’un únic dispositiu. En una campanya fiscal que acostuma a generar nervis i dubtes, poder fer la declaració de la renda des del mòbil és un avantatge evident.
Altres maneres d’accedir a Renda WEB
El certificat digital no és l’única porta d’entrada. L’Agència Tributària ofereix també altres sistemes d’identificació per operar a internet. Un és Cl@ve Mòbil, que permet autenticar-se a través de l’aplicació i confirmar la identitat amb una notificació al moment. Per utilitzar-lo, cal disposar del número de referència de l’última declaració.
L’altra via és el DNI electrònic, que incorpora un xip i permet acreditar la identitat i signar documents amb validesa legal. Totes tres opcions —Cl@ve Mòbil, DNI electrònic i certificat digital— serveixen per entrar a Renda WEB, però el certificat és una de les fórmules més completes perquè obre la porta a molts altres tràmits administratius més enllà de la renda.
Com demanar el certificat digital al mòbil
Per obtenir el certificat digital, el primer pas és descarregar l’aplicació Certificado Digital FNMT, disponible tant per a Android com per a iPhone. Un cop instal·lada, l’usuari ha d’entrar a l’opció de sol·licitud i escollir com vol acreditar la seva identitat.
Hi ha tres vies. La primera és fer-ho amb el DNI electrònic, una opció especialment ràpida si es disposa del document activat. En aquest cas, cal introduir el número de DNI, el correu electrònic, el codi CAN de sis dígits que apareix al document i el PIN corresponent. El procés es completa escanejant el xip amb la tecnologia NFC del mòbil. La segona opció és la vídeo identificació, que permet fer el tràmit per videotrucada, tot i que té un cost de 2,99 euros més IVA. En aquest cas, cal verificar el correu electrònic i mostrar la cara amb el DNI durant la connexió, a l’espera que l’organisme validi o rebutgi la petició en un màxim de dos dies hàbils. La tercera via és l’acreditació presencial en una Oficina d’Acreditació d’Identitat, on cal demanar cita prèvia per verificar la identitat del sol·licitant.
Un cop validada la identitat, el certificat digital es descarrega al dispositiu. A partir d’aquí, el contribuent ja pot utilitzar-lo per accedir a Renda WEB i fer la declaració de la renda amb més agilitat. Si també el vol fer servir a l’ordinador, pot generar una còpia de seguretat protegida amb contrasenya. Tot plegat converteix aquest sistema en una eina especialment útil per afrontar la campanya amb menys paperassa, menys temps perdut i més autonomia davant d’Hisenda.
