Com deixar la feina amb indemnització i dret a l’atur: l’autoacomiadament que molta gent desconeix
La normativa laboral preveu alguns supòsits en què el treballador pot extingir el contracte per iniciativa pròpia sense perdre ni la indemnització ni la prestació d’atur
Deixar una feina no sempre és una decisió fàcil. Moltes persones aguanten situacions laborals complicades per por de quedar-se sense ingressos o de perdre el dret a cobrar l’atur. Aquest temor fa que, sovint, el malestar s’allargui fins i tot quan les condicions empitjoren clarament.
Ara bé, la legislació laboral contempla alguns mecanismes que permeten trencar la relació laboral amb indemnització i accés a la prestació d’atur, sempre que hi hagi una causa justificada.
Aquesta figura és coneguda habitualment com a autoacomiadament, tot i que no es pot aplicar en qualsevol cas.
Quan es pot demanar
Segons expliquen els especialistes en dret laboral, hi ha diversos escenaris en què el treballador pot optar per aquesta via.
Un dels supòsits és la modificació substancial de les condicions de treball, com ara canvis importants en l’horari, el salari o la jornada sense el consentiment del treballador. En aquests casos, si la persona no accepta les noves condicions, pot extingir el contracte i tenir dret a indemnització.
També pot passar en casos de mobilitat geogràfica imposada, és a dir, quan l’empresa pretén traslladar el treballador a un altre lloc de feina sense que el canvi s’ajusti al que marca la normativa.
Els incompliments greus de l’empresa també hi donen dret
Un altre bloc important és el dels incompliments greus de l’empresa. Aquí hi entren situacions com ara deixar de pagar, pagar tard de manera reiterada, no donar d’alta correctament el treballador, abonar part del sou en negre, patir assetjament laboral o suportar una sobrecàrrega de funcions demostrable.
Quan es produeixen situacions d’aquest tipus, es considera que l’empresa està vulnerant drets bàsics del treballador, i això pot justificar l’extinció del contracte per aquesta via.
Quina compensació correspon
En alguns d’aquests supòsits, el treballador pot tenir dret a una indemnització de 20 dies per any treballat, a més de la possibilitat de demanar la prestació d’atur.
Per això, aquesta opció es presenta com una sortida legal per a persones que no volen continuar en una empresa però tampoc no volen marxar-hi renunciant a tots els seus drets.
No és per a qualsevol cas
Tot i així, és important tenir clar que no tots els treballadors ho poden fer de manera automàtica. Cal que existeixi una causa prevista legalment i que la situació es pugui acreditar.
Per això, abans de prendre una decisió, convé assessorar-se bé i revisar si realment es donen les condicions per fer aquest pas amb garanties.
Una via poc coneguda però prevista per la llei
Aquest mecanisme és encara força desconegut, però pot ser molt útil en casos en què la relació laboral s’ha deteriorat greument. Quan hi ha incompliments clars o canvis imposats que perjudiquen el treballador, la llei ofereix eines per sortir-ne sense haver de renunciar a la protecció econòmica.
