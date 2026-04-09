Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sabotatge via Ferrada Sant Feliudeclaració de la rendacarretera BarcelonaPisos turístics Santa PauJudici alcalde VidreresFires de Girona 2026Alto el foc
instagramlinkedin

Reciclar roba podria tenir premi: el nou sistema que et pagarà per cada peça

Un nou model de contenidors intel·ligents vol canviar la manera de gestionar els residus tèxtils i incentivar que la ciutadania recicli més i millor

Reciclar roba podria tenir premi: el nou sistema que et pagarà per cada peça / CC0

Bruna Segura

Girona

A partir d’aquest any, reciclar roba podria comportar una compensació econòmica si prosperen els plans vinculats a un nou sistema impulsat des d’Europa. La iniciativa preveu la implantació de contenidors intel·ligents capaços d’identificar i classificar automàticament la roba usada que s’hi dipositi.

L’objectiu és donar resposta a un problema cada cop més evident: cada persona llença anualment una quantitat important de roba, però només una part petita es recicla correctament. Amb aquest nou model, es vol millorar la gestió dels residus tèxtils i fomentar hàbits de consum més sostenibles.

El sistema incorporarà tecnologia capaç d’avaluar aspectes com ara l’estat de conservació, la qualitat dels materials o el tipus de teixit. A partir d’aquí, cada peça seguirà un circuit diferent: les que estiguin en bon estat es podran destinar al mercat de segona mà, mentre que les que ja no es puguin reutilitzar serviran per recuperar fibres i materials.

Diners a canvi de reciclar

La gran novetat d’aquest model és que els usuaris podran rebre diners per dipositar la roba. La quantitat variarà segons el valor de cada peça i es premiaran especialment aquelles que tinguin més qualitat o que puguin tenir una segona vida.

El projecte es desplegarà inicialment amb proves pilot en diferents zones, tant urbanes com rurals. Si els resultats són positius, el sistema es podria estendre més endavant i transformar de manera notable la manera com es recicla la roba.

Així, a més de reduir l’impacte ambiental del tèxtil, aquest model també vol convertir el reciclatge en una acció més útil, més atractiva i amb retorn directe per a la ciutadania.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
