Alguns restaurants ja ho demanen: Així hauràs de pagar el compte a partir d'ara

Els establiments asseguren que cobrar per separat fa perdre massa temps, sobretot en dies d’afluència alta i quan hi ha taules nombroses

Bruna Segura

Girona

La restauració fa temps que s’ha hagut d’anar adaptant als nous hàbits dels clients i a una manera de treballar cada cop més exigent. Després de canvis com la generalització dels codis QR o l’aposta per fixar un consum mínim en alguns locals, ara també comença a agafar força una altra pràctica: pagar tot el compte d’una sola vegada.

Això vol dir que, sobretot quan es tracta de grups grans, alguns restaurants deixen enrere el costum que cadascú pagui només la seva part a la barra o al moment de demanar el compte. En aquests casos, demanen que sigui una sola persona qui faci el pagament total i, després, la resta de comensals ja s’ho arreglin entre ells, sigui amb efectiu o amb Bizum.

Menys temps perdut

Segons expliquen des del sector, un dels principals motius és la falta de temps. Cobrar una taula nombrosa per parts pot allargar molt el procés i acabar afectant el ritme del servei, especialment quan el local és ple o hi ha manca de personal.

També hi ha establiments que no disposen de programes prou àgils per dividir el compte amb precisió, fet que complica la gestió i pot provocar errors o desajustos de caixa. Per això, molts negocis opten per simplificar i aplicar la fórmula d’una taula, un compte.

Cal informar-ne amb claredat

Aquesta tendència ha obert debat entre clients i restauradors. Entitats de consumidors recorden que no hi ha cap norma que obligui els restaurants a fraccionar el pagament, de manera que demanar un únic abonament no és cap il·legalitat.

Ara bé, sí que consideren imprescindible que el client n’estigui informat amb transparència. Per això, si un local no permet pagar per separat, ho hauria de fer saber de manera visible, ja sigui amb un cartell a l’entrada o bé advertint-ho abans de servir.

Reserves fantasma

Una altra de les pràctiques que s’ha estès els darrers anys és la lluita contra les reserves fantasma, aquelles en què els clients reserven taula i després no s’hi presenten ni avisen.

Per evitar aquestes situacions, cada vegada hi ha més restaurants que només accepten reserves en línia i demanen les dades de la targeta bancària. D’aquesta manera, si el client no es presenta a l’hora acordada i tampoc anul·la la reserva, el local pot cobrar-li igualment un import fix per comensal.

