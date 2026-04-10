Aquest és el cognom gironí que es troba en perill d'extinció
La seva presència es concentra sobretot a la Selva i al Gironès, fet que el converteix en un dels cognoms més singulars i minoritaris de casa nostra
Dins el mapa dels cognoms catalans, n’hi ha alguns que destaquen no pas per ser abundants, sinó per la seva singularitat i pel fort vincle amb un territori molt concret. És el cas de Ruhí, un cognom estretament lligat a les comarques gironines que, amb els anys, ha esdevingut molt poc freqüent.
La seva presència és especialment remarcable a la Selva, tot i que també manté arrelament en altres punts pròxims. Aquesta concentració territorial el converteix en un exemple clar de cognom local, d’aquells que formen part de la memòria i la identitat d’un indret.
Un cognom amb una petjada molt concreta
Les dades estadístiques situen Ruhí com un cognom poc comú dins el conjunt de Catalunya. El fet que aparegui gairebé sempre vinculat a una mateixa àrea geogràfica reforça la idea que té un origen molt localitzat i una trajectòria històrica profundament connectada amb aquest entorn.
Aquesta singularitat fa que tingui un valor especial, perquè no és només un cognom: també és una petita peça del passat i de la manera com s’ha anat configurant la població al llarg del temps.
Un origen antic i poc estès
Tot i que l’origen exacte del cognom no és del tot clar, la seva escassa expansió fora d’aquest àmbit geogràfic apunta a un arrelament antic. El fet que no sigui un cognom estès ni presenti una gran diversitat de variants també alimenta aquesta idea de continuïtat local.
En aquest sentit, Ruhí es manté com un nom de família amb una personalitat pròpia, fortament associada a la història menuda del territori.
Un patrimoni que es pot anar perdent
La baixa freqüència actual fa pensar en un futur incert per a cognoms com aquest. Els canvis demogràfics, la mobilitat i la barreja de llinatges poden fer que noms de família molt localitzats vagin perdent presència amb el pas dels anys.
Per això, preservar cognoms com Ruhí també és una manera de conservar patrimoni cultural. Perquè darrere de cada cognom hi ha rastres de vida, d’origen i de pertinença, i en casos com aquest també hi ha una part ben valuosa de la identitat de les comarques gironines.
