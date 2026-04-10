Compte: Hisenda adverteix sobre l’ús de ChatGPT en la campanya de la renda
La directora de l’Agència Tributària recomana no fer servir la IA per preparar la declaració i aposta per les eines oficials o l’ajuda d’un professional
L’Agència Tributària ha rebut 2,03 milions de declaracions de la renda del 2025 durant els dos primers dies de campanya, iniciada dimecres, cosa que representa un 7,7 % més que l’any passat. Aquest divendres també està previst que es comencin a abonar les primeres devolucions.
En aquesta campanya, que s’allargarà fins al 30 de juny, la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet que moltes persones es plantegin fer servir eines com ChatGPT per preparar l’esborrany de la declaració. Tot i això, des de l’Agència Tributària s’ha llançat un missatge clar de prudència.
Millor fer servir les vies oficials
La directora general de l’Agència, Soledad Fernández, ha assegurat que ella no “s’arriscaria” a utilitzar ChatGPT tenint a l’abast una “eina fabulosa” com Renda WEB, el servei oficial per tramitar i presentar la declaració. També ha recordat que, en cas de dubtes o situacions més complicades, sempre es pot recórrer a un gestor.
Fernández també ha explicat que l’ús que fa l’Agència d’aquesta tecnologia està recollit en documentació pública i que, ara com ara, se centra sobretot en els serveis d’informació i assistència, no pas en els processos de control o inspecció.
La IA no decidirà inspeccions
Segons la directora, tot i que cada vegada més sectors incorporen la intel·ligència artificial per agilitzar tasques, en l’àmbit tributari aquesta tecnologia no prendrà decisions per si sola. Ha remarcat que, si algun dia s’utilitza com a suport en serveis de control, les decisions continuaran corresponent als funcionaris.
A més, ha aclarit que els sistemes actuals d’anàlisi de risc que fa servir l’Agència no són intel·ligència artificial, sinó eines basades en l’encreuament de dades. Sí que ha admès, però, que es fan servir recursos per buscar informació en fonts obertes.
Creixen les declaracions presentades
L’inici de la campanya confirma un augment en el nombre de declaracions presentades en comparació amb l’any passat. En paral·lel, també creix l’interès per eines digitals que puguin ajudar a resoldre tràmits, tot i que Hisenda insisteix que, per a una gestió acurada i segura, cal prioritzar els canals oficials.
