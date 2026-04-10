L’exercici senzill que més recomanen per cuidar l’esquena a partir dels 60 anys
Especialistes en salut i activitat física destaquen un moviment suau i fàcil de fer que ajuda a protegir la zona lumbar i a mantenir la mobilitat de la columna
Fer exercici amb regularitat és un dels hàbits més útils per mantenir una bona qualitat de vida amb el pas dels anys. No només ajuda a conservar la forma física, sinó que també contribueix a enfortir el cos i a prevenir molèsties o lesions futures.
En aquest sentit, hi ha moviments especialment indicats per protegir determinades parts del cos a mesura que passen els anys. I, quan es parla de cuidar l’esquena després dels 60, molts experts coincideixen a destacar un exercici molt concret: el gat-camell.
Un moviment suau i molt accessible
Es tracta d’un exercici habitual en disciplines com el ioga i consisteix a alternar dues postures de manera controlada. En una, l’esquena s’arqueja cap amunt; en l’altra, es corba en sentit contrari, cap avall.
Aquest moviment ajuda a mobilitzar la columna i a treballar la musculatura de la zona lumbar i dels músculs que sostenen l’esquena. Això fa que sigui una pràctica especialment indicada per reforçar aquesta àrea i protegir-la millor davant possibles molèsties.
Pensat per cuidar la zona lumbar
Un dels punts forts d’aquest exercici és que és de baix impacte i, per tant, es pot incorporar amb facilitat a la rutina diària de moltes persones. No demana grans esforços ni una preparació especial, i es pot fer pràcticament a qualsevol lloc amb una superfície còmoda.
Això el converteix en una opció útil per mantenir la flexibilitat i la mobilitat de l’esquena sense sotmetre el cos a una exigència excessiva.
No n’hi ha prou amb un sol exercici
Tot i els beneficis d’aquest moviment, els especialistes recorden que l’ideal és complementar-lo amb altres activitats que ajudin a millorar la resistència i la salut general. Caminar, fer exercicis suaus de força o treballar la capacitat cardiovascular també pot ser clau per envellir en més bones condicions.
Al final, tenir cura de l’esquena no depèn només d’un sol gest, però incorporar exercicis com el gat-camell pot ser un bon primer pas per mantenir-se actiu i amb menys molèsties.
