Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
Algunes persones jubilades que van cotitzar entre el 1967 i el 1978 poden demanar la rectificació de l’IRPF i recuperar imports cobrats de més
Alguns pensionistes podrien tenir dret a recuperar diners d’Hisenda per unes cotitzacions que, durant anys, s’haurien integrat incorrectament en la base imposable de l’IRPF. El cas afecta persones que van treballar i cotitzar entre el 1967 i el 1978, abans de la configuració actual del sistema de Seguretat Social.
Segons els casos, la quantitat a retornar pot situar-se entre 2.000 i 4.000 euros. No es tracta d’una ajuda puntual, sinó d’una reclamació vinculada a imports que s’haurien cobrat indegudament.
Un error arrossegat durant anys
L’origen de la reclamació és en el tractament fiscal d’una part d’aquestes cotitzacions, que en determinats casos haurien d’haver quedat exemptes de tributació. Tot i això, es van acabar incorporant a l’IRPF, fet que va provocar que alguns pensionistes paguessin més del que els corresponia.
La jurisprudència recent ha reconegut aquest criteri i això ha obert la porta que moltes persones jubilades puguin revisar declaracions anteriors i reclamar els imports cobrats de més.
Qui ho pot reclamar
Poden estudiar aquesta via els pensionistes amb una pensió contributiva que hagin cotitzat en aquell període. En general, n’hi ha prou amb poder acreditar aquests anys a través de la vida laboral.
L’import final varia en funció dels salaris i dels anys cotitzats, però en molts casos supera els 2.000 euros i, en alguns, pot arribar fins als 4.000.
La reclamació pot afectar tant treballadors per compte d’altri com, en determinades situacions, també autònoms.
Com es pot fer el tràmit
Per iniciar el procediment, cal sol·licitar la rectificació de l’IRPF i aportar la documentació necessària, com ara la vida laboral i els formularis corresponents. També s’hi ha d’al·legar que aquelles cotitzacions tenien caràcter exempt d’acord amb el criteri jurisprudencial reconegut pels tribunals.
El tràmit es pot fer personalment, per internet o presencialment, i hi ha qui opta per fer-lo amb l’ajuda d’un gestor o d’un professional especialitzat per agilitzar el procés i evitar errades.
En qualsevol cas, es recomana revisar bé la documentació i no deixar passar aquesta possibilitat, perquè es tracta d’un dret de reclamació que durant anys ha passat força desapercebut.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Investiguen sabotatges a la via ferrada de Sant Feliu per impedir la nidificació de corbs marins
- L’antic Palm Beach de Sant Feliu fa un últim pas oficial per tornar a mans municipals
- Lluís Corominas: 'Els Mossos van passar de protegir-nos a vigilar que no marxéssim després de l'1-O
- La Farinera, un restaurant amb esperit jove en un edifici emblemàtic de Girona
- Sabies que a la vila de Blanes hi ha una creu pirata feta amb calaveres reals?