Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
La revista National Geographic destaca aquest espai pel seu valor paisatgístic, l’aire mariner i un entorn que combina platja, història i calma
La costa catalana és plena de racons coneguts, però també n’hi ha que conserven un encant més tranquil i autèntic. Un dels que ha rebut un reconeixement destacat és el passeig marítim de les Botigues de Mar d’Altafulla, que National Geographic situa entre els espais més bonics del litoral català.
Es tracta d’un indret que manté una personalitat molt marcada, amb vistes obertes al Mediterrani i una fesomia ben diferent de la d’altres passejos més moderns i urbanitzats.
Un passeig amb aire mariner
Un dels trets més singulars d’aquest espai és la filera de cases que el separa del trànsit. Són antigues construccions vinculades a pescadors i comerciants, aixecades originàriament com a magatzems i reconvertides amb els anys en habitatges.
Aquest conjunt li dona una imatge pròpia i molt característica, amb un regust mariner que encara avui es manté i que fa que el passeig tingui un atractiu especial.
Platja i entorn natural
Just davant del passeig hi ha la platja d’Altafulla, de sorra fina i aigües valorades per la seva qualitat. A tocar, també s’hi troba la cala del Canyadell, un espai molt apreciat per qui busca tranquil·litat i una relació més directa amb el paisatge natural.
Tot plegat converteix aquest tram de costa en una alternativa especialment agradable per passejar, desconnectar i gaudir del mar lluny de zones massa massificades.
Més enllà del mar
Altafulla no només destaca pel front marítim. El municipi també conserva un patrimoni històric notable, especialment a la Vila Closa, el nucli antic d’origen medieval, on sobresurten elements com el castell i l’església de Sant Martí.
Així, aquest racó de costa suma paisatge, història i calma en un sol espai, i es consolida com un dels passejos més agradables per descobrir en una escapada amb gust de mar.
