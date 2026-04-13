La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
Qui reprengui una activitat laboral sense avisar l’administració es pot trobar amb la suspensió de la pensió i l’obligació de retornar els imports cobrats indegudament
La Seguretat Social ha reforçat el control sobre els jubilats que decideixen tornar a treballar sense haver-ho comunicat abans. La normativa estableix que, amb caràcter general, la pensió contributiva de jubilació no és compatible amb una activitat laboral si aquesta situació no s’ajusta a les vies legals previstes.
Això vol dir que, si una persona jubilada comença a treballar i continua cobrant la pensió sense haver regularitzat la situació, l’administració pot actuar i reclamar-li els diners percebuts de manera indeguda.
Suspensió de la pensió i devolució dels imports
En cas d’incompliment, la Seguretat Social pot suspendre de manera immediata el pagament de la pensió. A més, també pot iniciar un procediment per exigir el retorn de totes les quantitats cobrades mentre la persona treballava fora del marc permès.
Per tant, no comunicar aquesta activitat laboral pot comportar conseqüències importants, tant des del punt de vista econòmic com administratiu.
Hi ha fórmules compatibles
Tot i això, la normativa sí que preveu algunes opcions que permeten compatibilitzar la pensió amb una feina. Una és la jubilació flexible, pensada per a persones que reprenen l’activitat amb una jornada parcial. En aquests casos, la pensió es redueix en proporció al temps treballat.
Una altra via és la jubilació activa, que permet continuar treballant, fins i tot a jornada completa en determinades situacions, sempre que es compleixin els requisits establerts.
La clau és comunicar-ho
Els tribunals han avalat aquest criteri en diferents resolucions, i això reforça la necessitat de fer el pas correctament. Per això, qualsevol jubilat que es plantegi tornar al mercat laboral hauria d’informar-se bé i comunicar-ho abans de començar a treballar.
Al capdavall, la diferència entre fer-ho dins la norma o saltar-se-la pot ser molt gran: mantenir una part de la pensió de manera legal o haver de retornar després una suma important de diners.
