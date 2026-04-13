La tortuga Diana i el viatge de 6.000 quilòmetres que desconcerta els científics
L’exemplar, alliberat a Ceuta després de quedar atrapada en una almadrava, ha acabat al Carib en un dels seguiments més sorprenents del projecte Alma
Diana és una tortuga babaua (Caretta caretta) adulta, d’uns 20 anys, que s’ha convertit en protagonista d’un dels moviments més espectaculars detectats pels investigadors de l’IEO-CSIC. L’animal va sortir de Ceuta i ha recorregut més de 6.000 quilòmetres per l’Atlàntic fins a arribar al Carib, on els científics creuen que s’ha reproduït. El cas serveix per posar en context fins a quin punt aquestes tortugues poden desplaçar-se entre grans àrees oceàniques per anar dels espais d’alimentació a les zones de posta.
La història de Diana comença l’estiu passat, quan va quedar atrapada en les xarxes d’una almadrava a Ceuta juntament amb sis tortugues més. Un cop recuperada, va ser marcada i alliberada dins del projecte Alma, una investigació que estudia l’impacte del canvi climàtic en la megafauna marina d’Andalusia i que està aportant dades especialment valuoses sobre la tortuga babaua. Diana va ser alliberada al setembre i, des d’aleshores, el dispositiu de seguiment ha permès reconstruir el seu trajecte: va abandonar l’entorn de Ceuta, va travessar l’Atlàntic i ara descansa en una zona de manglar del Delta Amacuro, a Veneçuela, davant de Trinitat i Tobago. Els investigadors sostenen que aquest descans encaixa amb un comportament reproductiu habitual després de la posta. «Hem d’analitzar bé les dades dels sensors: secs, mullats, de profunditat», explica José Carlos Báez, cap del projecte. «És un exemplar adult, d’uns 20 anys aproximadament. I creiem que té un comportament típic de reproducció», afegeix.
Del rescat a Ceuta a la possible posta al Carib
Segons detalla José Carlos Báez, les femelles busquen una platja per pondre els ous, s’acosten a la costa i surten de l’aigua de nit durant unes hores, repetint el procés «tres vegades amb intervals de diversos dies». Després, se’n van «a una zona de delta, d’estuari, a descansar. Per què? Perquè és una zona de poca profunditat, on no hi ha depredació i on està més tranquil·la», assenyala el responsable científic. Aquesta seqüència és, precisament, la que ara els investigadors creuen haver detectat en Diana després del seu viatge transatlàntic. El projecte Alma també ha revelat una altra dada rellevant: al mar d’Alborán conviuen tortugues procedents del Mediterrani, de l’Atlàntic i del Carib. «Crec que hi ha pocs llocs del món on coincideixin exemplars tan llunyans», destaca Báez. Els investigadors també analitzen si el mar d’Alborán pot arribar a ser una zona viable de reproducció en episodis concrets de calor. «La sorra s’està escalfant massa», adverteix el científic, recordant que la temperatura d’incubació condiciona fins i tot el sexe de les cries. Ara, la gran incògnita és saber quin serà el pròxim moviment de Diana. «El que nosaltres esperaríem aviat és que se’n vagi a la zona d’alimentació, on pugui coincidir amb altres mascles i fer còpules, que és el que li tocaria ara», diu Báez. I quan se li pregunta si la tortuga podria tornar a Ceuta, la resposta és tant prudent com expressiva: «Tant de bo, tant de bo».
