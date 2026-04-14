Tècniques per reduir els nervis abans dels exàmens
Set consells que et seran molt útils
Eva Remolina / AMIC
Els nervis abans d’un examen són una reacció completament normal. De fet, una certa activació pot ajudar-nos a estar més alerta i concentrats. Tanmateix, quan l’ansietat és excessiva, pot afectar negativament el rendiment i la confiança. A continuació, es presenten diverses tècniques útils per gestionar millor aquests nervis i afrontar els exàmens amb més tranquil·litat.
1. Preparació adequada
Una de les millors maneres de reduir l’ansietat és sentir-se preparat. Organitzar un pla d’estudi amb temps, dividir el contingut en parts manejables i repassar de manera regular ajuda a evitar l’estrès d’última hora. La confiança en la preparació és clau per mantenir la calma.
2. Tècniques de respiració
La respiració profunda és una eina molt efectiva per calmar el sistema nerviós. Inspirar lentament pel nas, mantenir l’aire uns segons i expirar suaument per la boca pot reduir la tensió i ajudar a recuperar el control en moments de nerviosisme.
3. Descans i son de qualitat
Dormir bé la nit abans de l’examen és essencial. La manca de son pot augmentar l’ansietat i dificultar la concentració. És recomanable mantenir una rutina de descans regular i evitar estudiar fins massa tard el dia abans.
4. Alimentació equilibrada
Menjar de manera saludable també influeix en l’estat d’ànim i l’energia. Evitar l’excés de cafeïna i optar per aliments nutritius pot ajudar a mantenir un nivell d’energia estable i reduir la sensació de nervis.
5. Pensament positiu
Els pensaments negatius poden amplificar l’ansietat. Substituir-los per afirmacions positives com “estic preparat” o “faré el millor que pugui” contribueix a millorar la confiança i reduir la pressió.
6. Simulació d’exàmens
Practicar amb exàmens d’anys anteriors o simulacions ajuda a familiaritzar-se amb el format i el temps disponible. Això redueix la incertesa i fa que el dia de la prova sigui menys intimidant.
7. Activitat física
Fer exercici regularment ajuda a alliberar tensió i millorar l’estat d’ànim. Fins i tot una caminada curta abans de l’examen pot contribuir a relaxar la ment.
