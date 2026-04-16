Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

L’‘arbre líquid’ que pot canviar l’aire de les ciutats: així funciona el sistema que devora CO2 sense necessitat de bosc

El 59% de la població sèrbia viu en àrees urbanes amb molta contaminació atmosfèrica i poques zones arbrades. En aquest escenari, un mòdul de Líquid3 pot assumir una funció depuradora equivalent a dos arbres madurs o a 200 metres quadrats de gespa

Un dels 'arbres líquids' instal·lats a la via pública / / Liquid3

Abril Benítez

Les ciutats fa temps que conviuen amb un problema cada cop més visible: l’excés de CO₂, les partícules contaminants i la falta d’espais verds. La contaminació ambiental empitjora la qualitat de l’aire que respirem i acaba tenint efectes directes sobre la salut, mentre la pèrdua de massa verda, la desforestació i la tala d’arbres redueixen la capacitat natural de les zones urbanes per filtrar l’aire. En molts punts, a més, la vegetació tradicional ni tan sols prospera per la contaminació o per la manca de sòl. Davant d’això, les ciutats busquen solucions complementàries: ampliar zones verdes, recuperar arbrat i, al mateix temps, provar tecnologies capaces de depurar l’aire allà on un arbre convencional no pot créixer.

Què és Líquid3 i per què ha despertat tant interès

En aquest context apareix Líquid3, un fotobioreactor desenvolupat per l’Institut de Recerca Multidisciplinària de la Universitat de Belgrad, amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). El sistema, ja instal·lat des del 2021 a Belgrad, consisteix en un tanc transparent amb 600 litres d’aigua i microalgues que, mitjançant un sistema de bombament, absorbeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen. Segons el PNUD, l’eficiència d’aquestes microalgues supera entre 10 i 50 vegades la capacitat de captació de CO₂ dels arbres convencionals, perquè tot l’organisme participa en la fotosíntesi i no només les fulles. El dispositiu també elimina CO₂, CO, partícules PM, metalls pesants i altres contaminants, segons destaca el web promocional del projecte. A més, incorpora banc, ports USB i panells solars, i la biomassa generada es pot reutilitzar com a biofertilitzant agrícola, fet que reforça la idea d’economia circular. El manteniment es fa cada mes i mig, i després de reposar aigua i nutrients el sistema pot continuar funcionant de manera indefinida. Tot i això, no es presenta com un substitut dels boscos ni dels arbres, sinó com una alternativa temporal o complementària. El prototip continua en fase experimental i tant el PNUD com l’Institut de Recerca Multidisciplinària de la Universitat de Belgrad estudien ampliar-lo a altres ciutats sèrbies i europees, així com adaptar-lo a escoles, hospitals, estacions de transport i altres punts estratègics. També s’han plantejat dubtes sobre el seu cost i sobre el temps necessari perquè compensi les emissions generades durant la seva fabricació, una objecció recollida per Infobae.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents