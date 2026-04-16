Així creix l’Ernie, el goril·la nascut a Espanya que ja comença a explorar el món
La subespècie de l’Ernie, el goril·la de plana occidental, està en perill crític d’extinció i en queden menys de 150.000 exemplars a la natura. El mascle nascut a Fuengirola va ser l’únic d’Espanya el 2025 i només el segon de tot Europa
Els goril·les continuen sent un dels grans símbols de la biodiversitat amenaçada. En el cas del goril·la de plana occidental, la situació és especialment delicada: és una subespècie catalogada en perill crític d’extinció, amb menys de 150.000 animals en estat salvatge. És, això sí, la subespècie més estesa i viu a les selves i zones pantanoses de l’Àfrica equatorial i central, en països com la República Democràtica del Congo, Gabon, Camerun, Angola, Guinea Equatorial o la República Centreafricana. La pressió de la desforestació, la caça furtiva, les malalties com l’Ebola, la tala, la mineria il·legal i la pèrdua d’hàbitat expliquen per què cada cria compta tant.
A Espanya, la presència pública coneguda d’aquesta subespècie es concentra, com a mínim, en diversos centres integrats en programes europeus: els Bioparc de Fuengirola i València havien informat de 15 exemplars entre tots dos, el Zoo Aquàrium de Madrid en tenia cinc i Loro Parque manté un grup de sis mascles solters. Fora d’aquí, el seu món real és un altre: els boscos tropicals de l’Àfrica equatorial, que és on encara es juga de debò la seva supervivència.
Per què l’Ernie és molt més que una escena tendra
En aquest context, el naixement de l’Ernie té una força especial. Va néixer el 29 de novembre del 2025 a les 14.50 h a Bioparc Fuengirola, a l’aire lliure i davant dels visitants, en un part natural que el parc va considerar històric. És un mascle, fill de la Wefa, i el seu nom es va escollir per votació popular amb el 44% dels vots, en homenatge a Ernest, un goril·la emblemàtic del parc mort el 2017 als 45 anys. Ara, amb quatre mesos, el petit ha començat a fer les primeres passes i a separar-se tímidament de la mare.
De petit, un goril·la viu enganxat a la mare i en depèn completament durant una etapa llarga; de gran, un mascle adult d’aquesta subespècie pot arribar als 180 quilos. Per això és tan important veure com l’Ernie ja s’interessa per l’entorn, toca fulles i branques i comença les primeres interaccions sota vigilància constant. La Wefa, nascuda en un zoo francès, ha estat descrita pel parc com una mare exemplar, i l’equip de cuidadors i veterinaris fa un seguiment continu sense interferir en la dinàmica natural del grup. Sí, se’l pot veure a Bioparc Fuengirola, i aquesta és part de la transcendència del cas: no és només una imatge bonica, sinó una cria clau per al programa europeu EEP/EAZA, que treballa per mantenir una població genèticament viable d’una espècie al límit.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat