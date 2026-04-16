Xavi Abat avisa què passa si deixes de pagar un deute: “El banc pot trigar anys a embargar-te la nòmina”
Moltes famílies s’hi troben sense esperar-ho i desconeixen quan comença realment el procés judicial
Qualsevol persona es pot veure atrapada en una mala ratxa i deixar de pagar una quota. El mateix Banc d’Espanya admet que això pot passar “per un descuit, falta de previsió o un càrrec inesperat”, i avisa que el primer que arriba no és l’embargament de nòmina, sinó les reclamacions, els interessos de demora i, si el contracte ho preveu, també despeses per reclamar quotes impagades. Xavi Abat resumeix que el procés pot allargar-se i que, en alguns casos, l’embargament del sou no arriba fins força temps després. El que sí que és clar és que el banc no et pot embargar perquè sí: només pot actuar quan hi ha una ordre de l’Administració o d’un jutjat, i en aquell moment passa a ser un mer intermediari que executa l’ordre. A més, l’entitat t’ho ha de comunicar de manera immediata, no et pot deixar el compte en números vermells per executar l’embargament i el compte ha de continuar funcionant amb normalitat pel que fa al saldo no embargat.
Què pots fer si tens un deute i un embargament
El primer consell útil és no amagar el problema. Revisa el contracte perquè allà hi consta què passa en cas d’impagament, quins interessos s’apliquen i si hi ha comissions o venciment anticipat. El segon és intentar negociar amb l’entitat abans que el conflicte escali. I el tercer és mirar bé si l’embargament està ben fet: el Banc d’Espanya recorda que, sobre sous, salaris o pensions, només es pot embargar la part que excedeixi de l'SMI com a regla general, i que tens dret a recórrer contra l’ordre dins de termini. Si detectes errors o males pràctiques, primer has de reclamar davant el servei d’atenció al client o defensor del client de l’entitat; si no et resolen el problema o no et contesten dins del termini, pots acudir després al Banc d’Espanya. Dit d’una altra manera: sí, pots fer coses per intentar resoldre-ho, però la pitjor estratègia és ignorar notificacions, deixar passar terminis i esperar que el problema es resolgui sol.
