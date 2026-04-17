Natàlia de Santiago alerta del futur de les pensions a Espanya: es cobra més tard, durant més anys i amb menys marge per arribar a final de mes
L’envelliment de la població, les jubilacions més llargues i la inflació tensionen un model que deixa cada cop menys marge als pensionistes
Durant anys, el sistema de pensions va funcionar amb una lògica molt més favorable: hi havia més cotitzants per sostenir cada jubilat i la jubilació durava menys temps. Ara no passa això. Al pòdcast Para mejorar tu SALUD, dirigit pel professor Claudio Nieto, l’economista Natàlia de Santiago recorda que el model espanyol es va dissenyar quan la gent vivia uns set anys després de jubilar-se i que avui aquesta etapa supera de llarg les dues dècades. Mentrestant, la nòmina de març del 2026 de la Seguretat Social va pagar 10,46 milions de pensions a prop de 9,5 milions de persones, amb una despesa mensual de 14.307,7 milions d’euros. L’edat legal de jubilació ja és de 65 anys només per a qui acrediti 38 anys i 3 mesos de cotització; per a la resta, puja a 66 anys i 10 mesos. I, malgrat que la pensió mitjana de jubilació ha pujat fins als 1.568,5 euros mensuals, la pressió sobre el sistema és més gran perquè hi ha més pensionistes, viuen més anys i el creixement dels cotitzants no acompanya al mateix ritme.
Qui surt pitjor parat en el sistema actual
Els col·lectius més castigats són els que ja arribaven més febles a la jubilació: els autònoms, que tenen una pensió mitjana de jubilació de 1.057,6 euros al mes, molt per sota dels 1.728,7 euros del règim general; els perceptors de viduïtat, amb una mitjana de 973,4 euros; i els qui depenen de pensions no contributives, que el 2026 tenen una quantia anual íntegra de 8.803,20 euros. També hi ha una bretxa de gènere persistent: al març, 1,41 milions de pensions cobraven el complement per reduir la bretxa de gènere i el 76,4% dels titulars eren dones. Fins i tot dins de les pensions mínimes, els imports continuen molt ajustats: per a jubilació amb menys de 65 anys, la mínima pot quedar en 827,90 euros mensuals si hi ha cònjuge no a càrrec. Per això, quan es parla de pensions baixes, no es parla igual per a tothom.
El debat real: per què ara no surten els números
El debat en què entren Natàlia de Santiago i el pòdcast no és només polític: és sobretot demogràfic i matemàtic. Els diners de les pensions no “desapareixen” ni van a cap calaix misteriós: el sistema es finança principalment amb les cotitzacions socials que paguen empreses, treballadors i autònoms, i la gestió recau en l’INSS i la Tresoreria General de la Seguretat Social. El problema és que cada vegada hi ha més gent cobrant i menys marge relatiu per sostenir-ho. De Santiago avisa que el nivell actual “no es podrà mantenir” si no hi ha canvis, i hi afegeix un altre factor que erosiona la jubilació sense fer soroll: la inflació, que defineix com “un interès negatiu” perquè va rosegant poder adquisitiu amb els anys. En paral·lel, la precarietat no és cap teoria: el 2024 Espanya va registrar 27.564 desnonaments i, després del debat sobre el final o la pròrroga de l’escut social, s’han tornat a documentar casos de persones grans i vulnerables pendents de perdre l’habitatge. La conclusió de l’experta és clara: reformar el sistema serà inevitable, però mentrestant cal planificar, estalviar i mirar amb prudència la pensió futura, fins i tot amb eines com el simulador oficial de la Seguretat Social.
