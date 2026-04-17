Sons de les Gavarres torna a Quart amb més concerts i noves propostes musicals
DdG
Quart acollirà aquesta primavera la segona edició de Sons de les Gavarres, un cicle que transforma espais patrimonials en escenaris de música en viu. La proposta tindrà lloc del 18 d’abril al 6 de juny de 2026 i reafirma l’aposta de l’Ajuntament de Quart per connectar cultura, paisatge i patrimoni.
Després de l’èxit de la primera edició, el cicle creix i incorpora novetats destacades. Enguany s’amplia de quatre a sis concerts, repartits en sis caps de setmana, i s’obre a nous estils musicals. A la música clàssica s’hi afegeixen propostes de música antiga, gòspel, música d’arrel i black music, configurant una programació variada que connecta tradició i sons contemporanis.
El projecte manté una forta vinculació amb el territori, tant en la tria dels espais com en la participació d’artistes, amb presència destacada de formacions de les comarques gironines. A més, tres de les jornades inclouran concerts dobles i es completaran amb sessions de DJ a l’exterior de la rectoria de Santa Margarida, aportant un format més obert i actual.
El cicle inclourà sis concerts repartits entre el 18 d’abril i el 6 de juny (18 d’abril; 10, 16, 23 i 30 de maig, i 6 de juny). Les propostes de música antiga i clàssica tindran lloc a les esglésies de Santa Margarida de Quart i Sant Mateu de Montnegre, mentre que altres actuacions —com el gòspel i la black music— es desenvoluparan a l’antiga rectoria de Quart. Aquesta combinació d’espais permet oferir una experiència immersiva que integra l’entorn arquitectònic i natural amb la música.
Les entrades ja es poden adquirir anticipadament en línia i també estaran disponibles el mateix dia de cada concert fins a exhaurir existències. A més, s’ofereix un abonament per als sis concerts amb un import un 25% inferior a la compra d’entrades per concert. Els infants i joves menors de 18 anys tindran entrada gratuïta a tots els concerts, amb l’objectiu de fomentar l’accés i la participació cultural en aquestes edats.
Amb aquesta iniciativa, Quart consolida una proposta cultural amb identitat pròpia que convida a viure la música en directe d’una manera propera i vinculada al territori. El cicle compta amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.
