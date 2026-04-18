Wisdom, l’albatros que desafia el temps: mare als 75 anys i símbol de supervivència al Pacífic
L’au salvatge més vella del món torna a criar i reactiva l’interès científic per una espècie marcada durant anys per la contaminació, la mortalitat i les amenaces ambientals
Wisdom, una femella d’albatros de Laysan, ha tornat a captar l’atenció del món als 75 anys després de ser vista alimentant un nou pollet a l’atol·ló de Midway, al Pacífic. La seva història ha despertat expectació perquè no només és l’ocell salvatge més longeu del qual hi ha constància científica, sinó també un cas extraordinari de fertilitat i resistència en una espècie que passa fins al 90% de la vida volant sobre el mar. El seu cas s’ha convertit en una referència per als investigadors i en un símbol de recuperació per a una població que havia patit una forta regressió.
El Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units (USFWS) ha confirmat la nova cria i ha difós imatges de Wisdom amb el seu pollet. El seguiment d’aquesta au ha estat possible gràcies a l’anella Z333, col·locada pel Servei Geològic dels Estats Units (USGS) als anys cinquanta. A partir d’aquest registre, els experts calculen que va néixer, a tot tardar, el 1951. Això converteix aquesta femella d’albatros en un exemplar excepcional tant per longevitat com per capacitat reproductiva.
Una espècie fidel, oceànica i molt difícil d’estudiar
Els albatros de Laysan tenen hàbits molt particulars. Són aus oceàniques, recorren enormes distàncies i només tornen a terra per niar i criar. A més, es caracteritzen per mantenir la mateixa parella durant bona part de la vida. En el cas de Wisdom, el seu company habitual havia estat Akeakamai, un nom que en llengua nativa significa “amant de la saviesa”. Però aquest mascle ja no ha estat vist al Midway des del 2022.
Des del Refugi Nacional de Vida Silvestre de l’Atoló de Midway, els responsables consideren que el més probable és que Akeakamai hagi mort. Tot i això, això no ha impedit que Wisdom hagi continuat amb rituals de festeig amb altres mascles. La biòloga de l'USFWS, Beth Flint, ho explica així: “Creiem que Wisdom ha tingut altres parelles. Tot i que els albatros s’aparellen de per vida, poden trobar nous companys si, per exemple, la seva parella anterior mor”. Aquesta observació reforça la idea que, fins i tot en una espècie molt fidel, la substitució de parella és possible en determinades circumstàncies.
Del plom a la recuperació: què ha passat amb l’espècie
La història recent d’aquesta espècie també està marcada per una greu crisi ambiental. Una avaluació feta el 2009 va estimar que uns 10.000 albatros morien cada any per intoxicació després d’ingerir restes de pintura amb plom procedents d’antics edificis militars abandonats a la zona. Aquell focus de contaminació va tenir un impacte directe sobre la supervivència dels exemplars i la viabilitat de la colònia.
La situació es va començar a revertir el 2018, quan el Govern dels Estats Units va donar per resolt el problema i va declarar l'atol·ló de Midway lliure de plom. Des d’aleshores, la recuperació ha estat lenta però sostinguda. En aquest context, la descendència de Wisdom té un valor especial. Es calcula que, al llarg de la seva vida, ha post entre 50 i 60 ous i que una trentena de pollets han arribat a créixer i volar. Per als científics, el seu cas és molt més que una curiositat biològica: és una prova viva que la conservació pot donar resultats, fins i tot en espècies sotmeses a amenaces com la sobrepesca, el canvi climàtic, la degradació del litoral i la recol·lecció d’ous i cries.
En aquest escenari, Wisdom no és només una au excepcional. És també un emblema de la resistència de la fauna marina i del valor del seguiment científic sostingut en el temps. L'USGSGS la va identificar fa més de mig segle; l'USFWSS continua documentant-ne l’activitat; i el Refugi Nacional de Vida Silvestre de l’Atol·ló de Midway la manté com una icona d’una colònia que, any rere any, continua celebrant el retorn dels seus albatros.
