La decoració amb ànima que triomfa a Instagram: l’alternativa de Paula Carabal als quadres de botiga
Renovar la casa pot sortir car, però hi ha alternatives creatives, personals i molt més assequibles
Ens agrada moure coses, donar una nova vida al menjador, refrescar una paret o fer que casa nostra s’assembli una mica més al que som. El problema és que, moltes vegades, quan volem renovar la decoració topem amb una realitat molt poc inspiradora: els canvis acostumen a ser cars i no sempre ens els podem permetre. Entre mobles, làmines, quadres de botiga i complements, qualsevol petit gir estètic acaba convertint-se en una despesa important. Per això, sovint acabem decorant com podem, amb peces impersonals o solucions ràpides que no ens acaben de convèncer. En aquest context, cada cop guanya més força una idea senzilla: fer menys despesa i posar-hi més personalitat.
Paula Carabal i els treballs manuals que converteixen records en art
Aquí és on entra Paula Carabal, arquitecta valenciana i creadora de contingut a Instagram, que s’ha fet un nom amb propostes originals per entendre la decoració de la llar d’una manera més íntima i menys estàndard. El seu plantejament és clar: en lloc de comprar un quadre qualsevol, podem crear-ne un de propi sense ser artistes. La clau, diu, no és pintar bé, sinó partir d’alguna cosa que ens remogui per dins: colors que ens recordin un lloc, una casa o un viatge; reinterpretacions senzilles d’obres conegudes; frases, poemes o paraules que tinguin valor personal, o fins i tot una postal, una fotografia o un dibuix petit emmarcat dins d’un format gran. És a dir, fer treballs manuals i convertir-les en peces decoratives úniques, fetes al nostre gust i amb significat. La seva proposta connecta justament amb això: decorar sense gastar tant, fugir del clixé i omplir les parets de records, no només d’objectes.
