Troben cocaïna en taurons de les Bahames i encenen l’alarma sobre la contaminació del mar
Un estudi detecta contaminants emergents com cocaïna, cafeïna i analgèsics en taurons d’Eleuthera i alerta que fins i tot ecosistemes aparentment verges ja pateixen l’impacte dels residus humans
Un equip encapçalat per la biòloga Natascha Wosnick, de la Universitat Federal de Paraná (Brasil), ha publicat a la revista Environmental Pollution el que presenta com el primer informe sobre contaminants emergents i possibles respostes fisiològiques associades en taurons de les Bahames. La recerca es va fer per aclarir fins a quin punt substàncies d’ús humà, legals i il·legals, estan arribant a aigües costaneres molt exposades al turisme i a la pressió humana, però encara poc estudiades en aquest arxipèlag. Per fer-ho, els investigadors van analitzar sang de 85 taurons de cinc espècies capturades al voltant de l’illa d’Eleuthera i van buscar-hi prop de dues dotzenes de drogues i fàrmacs.
Què ha descobert l’estudi
Els resultats han confirmat la presència de cafeïna, acetaminofèn/paracetamol, diclofenac i fins i tot cocaïna en part de les mostres analitzades. Segons les dades divulgades sobre l’estudi, 28 taurons de tres espècies presentaven algun d’aquests compostos a la sang, i la cafeïna era la substància més freqüent. Un dels casos que més ha cridat l’atenció és el d’un tauró llimona jove, que va donar positiu en cocaïna. A més, els exemplars amb sang contaminada mostraven alteracions en marcadors metabòlics vinculats a l’estrès i al funcionament de l’organisme, com la urea, el lactat i altres indicadors fisiològics.
Per què preocupa tant als científics
La clau del treball no és només trobar cocaïna en taurons, sinó constatar que els contaminants emergents ja circulen en un entorn que sovint es percep com un paradís marí. Els investigadors apunten que aquests compostos poden arribar al mar a través d’aigües residuals, abocaments urbans i l’activitat humana associada a zones costaneres i turístiques. Wosnick adverteix que la presència generalitzada de cafeïna i fàrmacs és tan inquietant com la de la cocaïna, perquè parla d’hàbits quotidians convertits en contaminació marina. De moment no s’ha provat un canvi clar de comportament en els animals analitzats, però l’estudi sí que reforça la idea que la salut de les poblacions de taurons pot veure’s afectada per una contaminació química cada cop més invisible i més estesa.
