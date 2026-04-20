El cometa que s’escapa abans de l’alba: així es podrà veure aquests dies al cel de Catalunya
L’abril astronòmic del 2026 porta el pas del C/2025 R3 (PanStarrs), un astre excepcional descobert el 7 d’octubre del 2025 a Hawaii que només es deixa veure amb prismàtics o binocles
La primavera astronòmica del 2026 arriba carregada de fenòmens al cel, amb protagonisme per diversos llucers visibles al capvespre, com Venus, Júpiter, Mercuri, Mart i Saturn, però també amb el pas d’un visitant molt més singular: el cometa C/2025 R3 (PanStarrs), que aquests dies travessa els cels de Catalunya i de tot el país. Aquest cometa el va descobrir el programa d’investigació PanStarrs el 7 d’octubre del 2025 a Hawaii (Estats Units), i el seu pas és extraordinari perquè completa una volta al voltant del Sol aproximadament cada 170.000 anys. Segons la NASA —l’Administració Nacional d’Aeronàutica i de l’Espai—, ahir, 19 d'abril, va assolir el periheli, el punt de l’òrbita més pròxim al Sol, previst cap a les 23.30 hores de l’hora peninsular espanyola. La mateixa NASA va calcular que l’astre arribaria a una magnitud de 8, de manera que per observar-lo caldria telescopi, prismàtics o binocles, i que seria visible al cel oriental, a l’est, entre les constel·lacions de Pegàs —la setena més gran— i Peixos —la catorzena del zodíac.
El moment culminant però, arribarà el 27 d’abril, quan el cometa assolirà el seu punt de màxima proximitat amb la Terra, situat, segons el text original, a uns 70 quilòmetres aproximadament. Tot i això, aquella nit l'observació quedarà condicionada per la Lluna, que passarà de quart creixent —fase que començarà el dia 24— a plena, prevista per a l’1 de maig, i la seva llum dificultarà veure correctament el fenomen fins i tot amb ajuda òptica. Per això, els millors dies són ara, mentre la Lluna passa de nova a quart creixent i encara permet observar l’astre durant la nit a tot l’hemisferi nord. I el calendari no s’acaba aquí: després del C/2025 R3 (PanStarrs), entre mitjan juliol i agost es podrà veure el 10P/Tempel, un cometa periòdic amb un període orbital de poc més de 5 anys des de Júpiter fins a Mart. Segons Cometografia, web especialitzada en astrografia de cometes, arribarà a una magnitud d’entre 6,5 i 7, també visible només amb binocles. A més, dades publicades pel Minor Planet Center (MPC), organisme mundial de la Unió Astronòmica Internacional (IAU), apunten que un altre cometa, el 161P/Hartley-IRAS, arribarà al seu màxim acostament a la Terra al mes d’octubre.
