La nova moneda de Leonor ja té data: així serà la peça de 60 euros que convertirà la princesa en col·lecció
El BOE confirma l’emissió d’una nova moneda commemorativa dedicada al final de la formació militar de la princesa, després d’altres peces especials vinculades a la Casa Reial
Abans d’aquesta nova moneda de col·lecció dedicada a Leonor, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda ja havia emès altres peces vinculades a la Casa Reial. La més recent és la de 40 euros que es va posar en circulació el 2023 per commemorar la majoria d’edat de la princesa, que va fer 18 anys el 31 d’octubre. Però no era cap novetat absoluta: el 2018 ja es va llançar una altra moneda amb el perfil del rei Felip VI al costat de la princesa d’Astúries per recordar els 1.300 anys del Regne d’Astúries, i el 2017 se’n va emetre una altra amb motiu dels 50 anys del monarca. Aquesta nova emissió, per tant, s’emmarca en una tradició de peces commemoratives que serveixen per marcar moments destacats de la monarquia espanyola.
Així serà la nova moneda de Leonor
La nova moneda de 60 euros es farà ara perquè la princesa Leonor completarà aquest 2026 la tercera i última etapa de la seva formació a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai, un pas simbòlic dins del seu itinerari institucional com a futura reina. La peça es posarà en circulació durant el segon quadrimestre del 2026, estarà encunyada en plata de 925 mil·lèsimes, tindrà un pes de 18 grams i un diàmetre de 33 mil·límetres. A l’anvers hi apareixerà el retrat de l’hereva amb l’uniforme de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai, mentre que al revers hi haurà la imatge en color d’un avió d’instrucció sobre un fons de núvols, al costat del valor facial. La tirada màxima autoritzada serà d’un milió d’unitats i la seva fabricació anirà a càrrec de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, que les lliurarà al Banc d’Espanya perquè es distribueixin al públic a través de bancs i canals autoritzats. Els bancs i entitats autoritzades les podran demanar en el termini que es determini, i si no recullen el document necessari dins dels 3 mesos establerts, aquest deixarà de ser vàlid i les monedes passaran a quedar directament a disposició del públic.
