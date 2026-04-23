Del manuscrit al món: així és com l’autopublicació està canviant la manera de publicar (i de ser llegit)
Amb motiu del Dia del Llibre, t’expliquem com la tecnologia facilita als autors espanyols arribar més lluny amb les seves obres a través d’eines d’autopublicació com Kindle Direct Publishing d’Amazon
La lectura té alguna cosa de refugi i alguna cosa d’aventura. Ens ajuda a desconnectar, ens acompanya en els moments de calma i ens convida a entrar en històries capaces d’emocionar-nos, sorprendre’ns o fer-nos mirar el món amb uns altres ulls. Avui, a més, llegir és un hàbit plenament instaurat en la vida quotidiana: més del 65% de la població assegura llegir llibres en el seu temps lliure, segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2025.
Però aquest Dia del Llibre la conversa no es queda només en les pàgines, sinó també en tot el que passa abans que una obra arribi a les mans d’un lector. Perquè si la literatura sempre ha depès del talent i la imaginació, ara compta també amb una gran aliada: la tecnologia.
En els últims anys, la tecnologia ha redefinit tant la manera de llegir com la d’escriure i publicar. D’una banda, dispositius com Kindle han introduït noves formes de gaudir dels llibres: més lleugeres i adaptades al ritme quotidià. De l’altra, la tecnologia també ha transformat el recorregut que existeix entre escriure una història i aconseguir que trobi lectors. El que durant molt de temps semblava un camí reservat a uns pocs, avui s’obre a milers d’autors que busquen compartir les seves obres amb autonomia, llibertat creativa i projecció internacional gràcies a l’autopublicació. No debades, segons l’estudi “Hàbits de Lectura, Escriptura i Consum de Nous Formats Digitals a Espanya” elaborat per Ipsos per a Amazon el 2025, un 61% considera que les eines d’autopublicació han facilitat l’accés a la publicació literària. Ja no es tracta d’una via alternativa, sinó d’una opció real i cada vegada més consolidada per a qui vol fer el salt del manuscrit al mercat editorial.
KDP, l’eina d’Amazon que permet als autors publicar i gestionar les seves obres
En aquest context, Kindle Direct Publishing (KDP), l’eina d’autopublicació d’Amazon, permet als escriptors publicar les seves obres, gestionar el procés editorial i connectar directament amb els lectors, mantenint el control sobre els seus continguts i els seus ingressos. Una manera d’entendre la carrera literària: més directa, més flexible i amb menys fronteres.
I fronteres, precisament, és el que molts autors espanyols han aconseguit trencar. Gràcies a KDP, noms com Lorena Franco, Rose Gate o Sophie Saint Rose han construït trajectòries sòlides i comunitats lectores que s’estenen molt més enllà del nostre país. Els seus llibres i els d’altres autors espanyols que utilitzen KDP arriben avui a països de tot el món com els Estats Units, Mèxic, Itàlia, França o Alemanya, segons l’"Informe d’Impacte en les Indústries Culturals i Creatives d’Amazon", demostrant que una bona història pot trobar el seu lloc en qualsevol racó del món.
Autopublicació i abast global: així ha influït KDP en la carrera de Lorena Franco, Rose Gate i Sophie Saint Rose
Lorena Franco va apostar per l’autopublicació fa onze anys, quan va descobrir KDP, i considera que ha estat una de les millors decisions que ha pres, especialment per l’abast mundial que li ha permès Amazon en els seus diferents formats, la llibertat creativa que ofereix i la transparència de la plataforma, així com el control total sobre els seus llibres.
En el seu cas, ha aconseguit publicar al voltant de quaranta novel·les, sempre buscant oferir històries de qualitat. Per a qui s’ho està plantejant però no es decideix, el seu consell és clar: no quedar-se en el “i si...” i en el “què hauria passat si...” i endinsar-s’hi, si ho desitgen, aprofitant eines gratuïtes com KDP per autopublicar-se.
Aquesta mateixa idea d’independència que matisava Lorena Franco la comparteix Rose Gate, que recorda que descobrir KDP va suposar un gir decisiu: la possibilitat de prendre les regnes de la seva carrera i construir un camí més alineat amb la seva manera d’entendre aquest ofici. Mirant enrere, també ho defineix com una de les millors decisions de la seva vida.
Recorda amb afecte el moment en què va sentir que els seus llibres començaven a connectar de veritat amb el públic: “Hi ha un punt en què t’adones que ja no estàs escrivint en el buit, sinó que hi ha persones esperant el següent, comentant les teves històries i parlant dels teus personatges com si fossin gairebé del seu cercle proper. Aquí vaig entendre que això podia anar molt més enllà d’una passió personal. Que hi havia espai per construir alguna cosa sòlida, duradora i amb recorregut”.
Una connexió que també va sentir (i sent) Sophie Saint Rose, que només dos mesos després de publicar la seva primera novel·la es va convertir en número u a la botiga Kindle a Espanya. No va tenir temps d’assimilar-ho; simplement va pensar a gaudir-ho abans de tornar a escriure, convençuda que duraria poc. No obstant això, l’èxit es va mantenir i, gairebé dotze anys després, continua emocionant-se amb l’afecte constant de les seves seguidores.
Sobre per què es va decantar per KDP, respon que li oferia una cosa que no trobava en l’edició tradicional: un sistema gratuït, senzill i amb control total sobre les seves obres, sense perdre els drets i podent decidir en tot moment el rumb dels seus títols: "Només tu decideixes què vols fer amb el teu llibre".
La tecnologia facilita l’accés a la lectura
És així com l’auge d’aquest model no només facilita que més autors publiquin, sinó que també permet que més lectors accedeixin a una oferta literària més àmplia i diversa, reforçant el paper de la tecnologia en la difusió de la cultura i la lectura. Segons l’estudi d’Ipsos per a Amazon, el 77% dels enquestats considera que la tecnologia facilita l’accés a la lectura i el 69% destaca el seu paper en el foment de l’hàbit lector.
Escriure ja no és únicament una vocació íntima: per a molts comença a ser també una oportunitat professional. Amb motiu del Dia del Llibre, aquestes tres autores que avui dia viuen de l’autopublicació llancen un missatge comú a qui guarda una història inèdita al fons d’un calaix: mai no hi ha hagut un millor moment per compartir-la. Perquè si llegir sempre ha estat una manera de viatjar, avui escriure també pot ser-ho. I la tecnologia celebra justament això: apropar històries a més lectors, obrir noves portes als autors independents i recordar que una idea pot convertir-se en llibre amb més facilitat que mai.
