El segon poble més bonic d’Espanya és a Catalunya: reconegut per National Geographic, amb un temple Patrimoni de la Humanitat i envoltat pels Pirineus

Un enclavament romànic únic que reivindica el valor de la Catalunya rural des del cor de la Vall de Boí

L'església romànica de Sant Climent de Taüll, Patrimoni de l'Humanitat.

Mariona Carol

El petit poble de Taüll, a la província de Lleida, s’ha alçat com el segon poble més bonic d’Espanya segons la selecció elaborada pels editors de Viatges National Geographic.

La seva elecció no sorprèn: aquest racó de la Vall de Boí, envoltat pels Pirineus i amb tot just un grapat de carrers, concentra un patrimoni històric i artístic que el situa entre els indrets més excepcionals de l’Espanya rural.

La llista, que reuneix 100 pobles de mida petita però d’enorme riquesa cultural i paisatgística, reivindica la importància d’aquestes localitats en un país on el despoblament conviu amb autèntiques meravelles en miniatura.

Taüll destaca en aquest mapa pel seu llegat romànic, la seva relació amb l’entorn i la seva capacitat d’atraure viatgers sense perdre l’essència.

Un temple Patrimoni de la Humanitat que torna a il·luminar-se

La tecnologia ha permès que els murs de l’absis de Sant Climent de Taüll recuperin l’esplendor original.

Un sofisticat joc de llums projecta sobre la pedra nua el Pantocràtor, una de les obres mestres del romànic europeu, el fresc original del qual es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Aquest temple forma part dels nou edificis de la Vall de Boí declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2000, un reconeixement que situa Taüll al mapa internacional de l’art medieval.

Però el poble amaga una altra joia: l’església de Santa Maria, situada a la plaça central, on s’exhibeix una pintura mural de l’Epifania. Totes dues van ser consagrades amb prou feines amb un dia de diferència el desembre del 1123, una fita que subratlla la importància històrica d’aquesta localitat.

Un passat lligat als Pirineus i als camins de la vall

L’estil llombard de les seves esglésies revela la influència dels mestres italians que van treballar a la zona per encàrrec dels senyors d’Erill. En aquella època, Taüll era un dels accessos més transitats a la vall, cosa que explica el seu nom, derivat de l’expressió basca Ata-Uli, «el poble del port».

La localitat va arribar a tenir fins i tot una tercera església, Sant Martí, de la qual avui només en queden restes, testimonis silenciosos d’un passat més poblat i dinàmic.

Una base perfecta per descobrir la Vall de Boí

Taüll s’ha convertit en un punt de partida ideal per explorar els pobles de la vall, tots ells marcats per l’arquitectura romànica, el paisatge pirinenc i una relació íntima amb la natura.

El seu reconeixement per part de National Geographic no només en celebra la bellesa, sinó també el paper que aquests enclavaments tenen en la preservació del patrimoni i la identitat de l’Espanya rural.

Un recordatori que, als racons menys poblats del país, s’hi amaguen alguns dels tresors més valuosos.

