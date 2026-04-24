Dormir estirat en classe turista? La nova aposta d’una aerolínia per canviar els vols llargs
United Airlines prepara una fila de tres seients econòmics que es podrà transformar en una mena de llit, amb protector de matalàs, manta, coixins i fins i tot un peluix per als nens
Els vols de llarga distància tenen sovint una part incòmoda que gairebé tots els passatgers coneixen: poc espai per a les cames, seients estrets, reclinació limitada i hores de son interromput en una postura poc natural. A la classe turista, dormir bé acostuma a ser més una qüestió de sort que de comoditat, sobretot si el vol va ple i no queda cap seient lliure al costat.
Ara, United Airlines vol convertir aquesta incomoditat en una nova oportunitat de negoci. L’aerolínia nord-americana ha anunciat el United Relax Row, una fila de tres seients de classe econòmica que, després de l’enlairament, es podrà transformar en una superfície plana semblant a un sofà o llit. La proposta està pensada per a famílies amb nens petits, parelles o viatgers sols que volen més espai sense haver de pagar una plaça de classe business.
Què ofereix exactament el United Relax Row?
El nou producte consisteix en una fila exclusiva de tres seients United Economy amb reposapeus ajustables individualment. Aquests reposapeus es poden plegar fins a crear més superfície per dormir, estirar-se o veure una pel·lícula amb més comoditat. Els passatgers també rebran un protector de matalàs fet a mida, una manta especial, dos coixins addicionals i, en el cas de les famílies, un peluix i un kit infantil de viatge.
La companyia preveu estrenar el United Relax Row el 2027 i instal·lar-lo en més de 200 avions Boeing 787 i Boeing 777 abans del 2030. Cada avió podrà tenir fins a 12 files d’aquest tipus, situades entre la zona United Economy i la United Prèmium Plus, la classe turista superior de la companyia.
El preu encara no s’ha anunciat. United ha explicat que donarà més detalls quan s’acosti el llançament, però les primeres anàlisis especialitzades apunten que hauria de ser una alternativa més barata que comprar un seient llit en Polaris, la classe business internacional de l’aerolínia.
Què diu l’aerolínia i on opera United?
Andrew Nocella, vicepresident executiu i director comercial de United Airlines, defensa que els passatgers de classe turista en vols llargs “mereixen una opció amb més espai i comoditat”. Segons la companyia, el Relax Row és una manera d’oferir aquesta experiència sense crear una nova classe de cabina.
United és una de les grans aerolínies nord-americanes i opera una àmplia xarxa internacional des dels seus hubs als Estats Units, entre els quals hi ha Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, San Francisco i Washington D.C. La mateixa companyia assegura que té la xarxa global més completa entre les aerolínies nord-americanes.
Per aprofitar aquesta nova opció quan estigui disponible, caldrà fixar-se sobretot en els vols de llarg recorregut operats amb Boeing 787 o 777, reservar amb antelació i comprovar si el vol ofereix la fila United Relax Row en el moment de triar seient. Pot ser especialment interessant per a famílies amb criatures, parelles que vulguin compartir espai o passatgers que prefereixin pagar un suplement per descansar millor sense assumir el cost d’una classe business.
La proposta confirma una tendència cada vegada més clara en l’aviació comercial: la classe turista ja no és només el lloc més barat de l’avió, sinó un espai on les aerolínies busquen vendre més comoditat a canvi d’un extra. I, si el preu acompanya, dormir estirat en un vol llarg podria deixar de ser un luxe reservat a la part davantera de l’avió.
