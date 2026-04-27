Adeu als dies de 24 hores: a partir d'aquesta data, els dies en la Terra duraran 25 hores
El fenomen està sent estudiat actualment per científics de la NASA
Que els dies tenen 24 hores és una cosa que s'ha acceptat històricament com una veritat universal per meres qüestions pràctiques. Aquesta xifra ens permet establir un calendari coherent respecte a com funciona la nostra societat globalitzada, però això canviarà en el futur.
Així ho defensen des de la NASA, on científics estan realitzant nombrosos estudis sobre la velocitat de rotació de la Terra, al qual s'estaria reduint de manera gradual amb el pas dels anys.
Això últim provocaria, per tant, que els dies passaran a durar 25 hores en el futur. Això sí, parlem d'un canvi que no seria perceptible fins que passessin, com a mínim, uns 200 milions d'anys.
Però, a què es deu el fet que la velocitat a la qual rota la Terra estigui en descens? L'explicació que donen els científics de la NASA al respecte té a veure amb un cos que ha estat protagonista rotund en l'actualitat astronòmica. Efectivament, estem parlant de la Lluna.
La gravetat que la Lluna exerceix sobre els oceans de la Terra (la qual provoca les pujades i les baixades de la marea) genera una certa fricció en el llit marí; sent això últim el que causa que la Terra perdi energia rotacional amb el pas del temps.
No obstant això, aquest fenomen no és perceptible per als sentits humans. Tant és així que els científics de la NASA afirmen que el temps que dura un dia augmentaria una fracció de segon al llarg de tota una vida.
Fet que ha fet que els equips de l'entitat hagin hagut de desenvolupar eines d'alta tecnologia per a dur a terme uns certs mesuraments. Entre elles, destaquen rellotges d'ultrapressió els resultats dels quals es comparen amb registres històrics d'anteriors eclipsis lunars.
Per tant, la ciència constata que els dies passaran a durar 25 hores en lloc de 24 en un futur, però encara queda moltíssim perquè aquest canvi es converteixi en una cosa perceptible per al cervell humà.
