Ni carn ni suplements: els experts revelen quina proteïna és millor per a guanyar múscul

La quantitat de proteïna importa més que el tipus per a guanyar múscul

Una dieta de proteïnes vegetals i fibra. / Freepik

David Cruz

A l'hora de guanyar massa muscular, moltes persones es pregunten quin tipus de proteïna és millor: animal o vegetal? No obstant això, els experts en nutrició coincideixen en un punt clau que canvia l'enfocament tradicional: la quantitat total de proteïna diària és més important que el seu origen.

Proteïnes animals o vegetals?

Les proteïnes animals, presents en aliments com a carn, peix, ous o lactis, es consideren d'alta qualitat perquè contenen els nous aminoàcids essencials.

A més, aporten leucina, un component fonamental per a activar la síntesi de proteïnes musculars, el procés mitjançant el qual el cos repara i construeix múscul.

D'altra banda, les proteïnes vegetals, com els llegums, els cereals integrals o els fruits secs, solen ser incompletes, ja que manquen d'aquests aminoàcids essencials. Tanmateix, això no significa que no siguin eficaços.

Combinant diverses fonts vegetals o augmentant la quantitat ingerida, poden oferir resultats molt similars, d'aquí ve que una dieta vegana no tingui per què traduir-se en una dieta baixa en proteïnes.

Alguns aliments vegetals destaquen pel seu perfil complet o gairebé complet, com la soia, la quinoa o les llavors de xia i cànem. A més, els suplements de proteïna vegetal combinada també poden igualar la qualitat de les proteïnes animals.

Com guanyar múscul a partir dels 40

Com guanyar múscul a partir dels 40 / Derich Anrey / Freepik

El secret del creixement de la massa muscular, en les quantitats

El creixement muscular depèn d'un procés conegut com a síntesi de proteïnes musculars mitjançant el qual el cos empra els aminoàcids per a reparar i enfortir les fibres musculars després de l'exercici. Per això, consumir suficient energia al llarg del dia és fonamental, independentment del seu origen.

Quant a les quantitats, els experts recomanen un mínim de 0,8 grams per quilo de pes corporal per a adults. No obstant això, aquesta xifra pot augmentar amb l'edat o el nivell d'activitat física. Persones grans poden necessitar fins a 1,2 grams per quilo per a evitar pèrdua muscular i els esportistes poden requerir entre 1,4 i 2,0 grams.

