Confirmat: Es podrà pagar amb Bizum a les botigues físiques a partir del maig del 2026
Aquest pas reforça la idea que Bizum ja no vol ser només una app per enviar diners entre amics, sinó una alternativa real en el pagament quotidià
Xavi Espinosa
Bizum és un servei de pagament instantani integrat en les aplicacions dels bancs espanyols que permet moure diners entre comptes bancaris vinculats a un número de telèfon. Però no és només cosa d'adults. Amb 29,5 milions d'usuaris actius i més de 4.000 milions de transaccions realitzades, Bizum s'ha convertit en la solució preferida de molts espanyols per a saldar els seus deutes del dia a dia i, a poc a poc, també en la d'alguns nens. Lògicament, sempre amb el permís dels seus pares.
Cada vegada és més habitual entre usuaris. No deixa de créixer, de tal forma que és l'hàbit de pagament del 37% dels espanyols. Però ara, tot sembla canviar. La nova fase de Bizum tindrà com a element principal la tecnologia NFC, un sistema que ja s'empra àmpliament en els pagaments mòbils actuals. Gràcies a aquesta innovació, els usuaris podran fer compres de forma més ràpida i senzilla en establiments físics.
Pagaments fins i tot sense disposar de connexió a internet
Des del mes de maig, serà suficient amb acostar el telèfon mòbil al terminal de pagament per a completar l'operació. D'aquesta manera, no serà necessari introduir el PIN en cada compra, la qual cosa agilitza notablement el procés en caixa.
Per al consumidor, aquesta novetat suposa una experiència molt similar a la que ofereixen serveis com Apple Pay o Google Pay. La diferència és que tot estarà integrat dins de Bizum, una plataforma ja consolidada i utilitzada per milions de persones a Espanya.
Un altre dels aspectes més destacats és que el sistema permetrà efectuar pagaments fins i tot sense disposar de connexió a internet. Aquesta característica pot resultar especialment útil en llocs amb poca cobertura i farà que les compres siguin encara més ràpides.
Amb aquest avanç, Bizum cerca anar més enllà de la seva funció tradicional d'enviar diners entre particulars. El seu objectiu és posicionar-se com una opció real i quotidiana per a pagar en comerços, competint amb altres mètodes de pagament habituals.
Per als establiments, una dels majors avantatges serà la recepció immediata dels diners en el seu compte bancari. A diferència d'altres mitjans, com algunes targetes, l'import quedarà ingressat a l'instant, millorant la liquiditat del negoci.
Competència a la targeta
No obstant això, aquest servei tindrà un cost per a les botigues que decideixin incorporar-lo. Bizum aplicarà una comissió per cada cobrament realitzat mitjançant aquesta modalitat, i seran les entitats bancàries associades els qui determinin les condicions específiques i l'import d'aquestes tarifes.
Si la seva implantació en comerços té èxit, podria convertir-se en un competidor directe tant de les targetes bancàries com dels diners en efectiu, cada vegada menys utilitzat enfront de les noves formes de pagament digital.
