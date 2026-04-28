Experts en jubilació coincideixen: la Seguretat Social hauria de pagar pensions encara que no s'aconsegueixin els 15 anys cotitzats
Es tracta d'una mesura que està sent objecte central de debat
Ramón Baylos
S'ha discutit molt la sostenibilitat a llarg termini de la Seguretat Social a causa de l'envelliment de la població a Espanya, cosa que deixa unes certes llacunes en el sistema que alguns experts suggereixen atallar de diferents maneres.
Una d'elles té a veure amb el que ocorre amb aquelles persones que han cotitzat, encara que una xifra menor als 15 anys requerits per l'entitat per a rebre una pensió més o menys digna.
En aquest mateix sentit, l'expert en jubilació i funcionari, Alfonso Muñoz, proposa una possible via d'acció per a la Seguretat Social en relació a corregir la situació econòmica d'aquelles persones amb circumstàncies més delicades.
D'aquesta manera, la proposta d'Alfonso Muñoz passar per la idea que l'entitat ofereixi pensions a aquelles persones que cotitzin menys de 15 anys; encara que aquestes siguin de caràcter simbòlic.
"No seria més just permetre que els qui no aconsegueixin la cotització poguessin cobrar una pensió proporcional?", comentava l'expert per a fer-se eco d'una possible solució a aquesta mena de situacions.
Una cosa especialment pensada per a aquelles persones que es troben prop de la quantitat mínima d'anys cotitzats exigida per la Seguretat Social, cobrant una quantitat en proporció a aquesta dada.
I és que el mateix Alfonso Muñoz parlava d'això fent referència a la fi últim que posseeix el sistema de pensions: que les persones jubilades puguin aconseguir un cert grau de suficiència econòmica per a poder viure de manera digna.
"No sols parlem de números, sinó també de dignitat, d'independència econòmica i de com tractem als qui han sostingut aquesta societat sense que hagin pogut cotitzar suficient", concloïa l'expert.
