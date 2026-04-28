El nou destí europeu pels amants de l'oci nocturn a preus assequibles
Vols barats, discoteques obertes 24 hores o copes a preu de supermercat, són alguns dels al·licients d'aquesta destinació que s'està popularitzant al continent.
Marisol Plaza Sánchez
Si alguna cosa queda clara és que Eivissa no és, ni de bon tros, la destinació més barata per sortir de festa. Segons publica un mitjà britànic, l’illa pitiüsa —històricament considerada la capital mundial de l’oci nocturn— “s’ha convertit en un luxe a l’abast de pocs, empenyent milers d'europeus a buscar alternatives molt més assequibles… i amb un esperit molt similar al de l’Eivissa d’abans”.
El mitjà britànic destaca que els qui viatgen a l’illa en plena temporada alta, coincidint amb les festes d’obertura dels grans clubs, asseguren haver acabat “arruïnats” després de pagar fins a 12 lliures per una ampolla d’aigua de mig litre o 20 lliures per un vodka amb cola.
Zrce, la nova Eivissa barata
Segons detalla el Daily Mail, l’enèsima alternativa a Eivissa que està guanyant força es troba a Croàcia, concretament a la platja de Zrce, situada a l’illa de Pag. Aquest enclavament s’està consolidant com el nou paradís europeu de la festa, amb esdeveniments diürns i nocturns, festivals internacionals i clubs oberts les 24 hores del dia, apunten des d’aquest mitjà.
Un dels seus grans atractius és el preu. La platja es troba a poc més d’una hora i mitja de l’aeroport de Zadar, on Ryanair vola directament des de diverses ciutats. Els bitllets d’anada, des del Regne Unit, es poden trobar des de només 21 lliures i el trajecte dura al voltant de dues hores i mitja.
Tot i que Croàcia és coneguda per les seves platges, el seu patrimoni cultural i el seu ambient relaxat, el Daily Mail subratlla que entre juny i agost Zrce es transforma completament. “Milers de persones acudeixen cada estiu a festivals de renom com Hideout, Sonic, Defected o Ultra Europe, amb DJ internacionals de primer nivell”, puntualitza.
Cinc superclubs i preus molt lluny d’Eivissa
L’oferta musical es reparteix en cinc clubs de fama mundial —Papaya, Aquarius, Noa, Kalypso i Euphoria—, tots oberts sense descans. I aquí arriba la gran diferència amb Eivissa: la butxaca.
Segons el Daily Mail, la majoria de discoteques de Zrce són gratuïtes si hi ha esdeveniments a la platja o abans de mitjanit. Fins i tot als locals més exclusius, l’entrada rarament supera els 10 euros, davant dels fins a 100 euros que es poden arribar a cobrar en clubs eivissencs.
Pel que fa a les begudes, la comparació és encara més cridanera: pintes de cervesa per 2,30 euros als clubs o 1,30 euros en supermercats propers, xifres impensables avui a l’illa pitiüsa.
