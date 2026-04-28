El pla de pensions pot canviar-te la Renda: les caselles que has de revisar abans d’enviar-la
La campanya de la declaració de la renda 2025 estarà oberta fins al 30 de juny de 2026, però els contribuents que vulguin domiciliar el pagament han de tenir en compte que el termini acaba abans, el 25 de juny
La declaració de la renda ja està en marxa i, un any més, els plans de pensions tornen a ser un dels punts que més dubtes generen entre els contribuents. No és estrany: una cosa són les aportacions fetes durant l’any i una altra, molt diferent, els rescats cobrats quan es recuperen els diners. I confondre una casella amb una altra pot alterar el resultat final de la declaració.
La campanya de la Renda 2025 va començar el 8 d’abril de 2026 i es pot presentar fins al 30 de juny, tots dos dies inclosos. La mateixa Agència Tributària recorda que la normativa de referència inclou la Llei 35/2006 de l’IRPF, el Reial decret 439/2007, que aprova el reglament de l’impost, i l’Ordre HAC/277/2026, que aprova els models de declaració de l’exercici 2025 i fixa la forma i els terminis de presentació.
Aportacions al pla de pensions: no totes van a la mateixa casella
Tenir un pla de pensions pot reduir la base imposable de l’IRPF, però cal comprovar que les dades apareixen correctament a l’esborrany. Les aportacions individuals del contribuent s’han de revisar a la casella 465. Si es tracta d’aportacions del treballador a un pla de pensions d’ocupació, amb contribucions empresarials, cal mirar la casella 426. Les contribucions de l’empresa a favor del treballador figuren a la casella 427, mentre que les quantitats aportades per l’empresa, però decidides pel treballador, com pot passar en alguns sistemes de retribució flexible, van a la casella 438. L’Agència Tributària concreta que, a la Renda 2025, aquestes aportacions es recullen dins l’apartat de reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
El límit general de reducció per aportacions a sistemes de previsió social és de 1.500 euros anuals, tot i que pot augmentar en determinats casos. Per exemple, pot créixer fins a 8.500 euros si hi ha contribucions empresarials o aportacions del treballador al mateix sistema d’ocupació, sempre dins dels límits previstos per la norma. També hi ha un increment específic de 4.250 euros per a determinades aportacions de treballadors autònoms.
Els rescats cobrats tributen com a rendiments del treball
La gran confusió arriba quan el contribuent no ha aportat diners al pla, sinó que els ha recuperat. Els rescats de plans de pensions no es declaren com una simple devolució de l’estalvi, sinó com a rendiments del treball. Per això, les quantitats percebudes en recuperar els diners del pla s’han de revisar a la casella 3.
Això vol dir que, encara que el producte s’hagi contractat com una eina d’estalvi a llarg termini, quan arriba el moment de cobrar-lo Hisenda el tracta fiscalment com si fos renda del treball. L’Agència Tributària estableix que les prestacions dels plans de pensions tributen íntegrament com a rendiments del treball, i també recorda que, des de l’1 de gener de 2025, es poden fer disponibles drets consolidats procedents d’aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2015, amb els seus rendiments, en els termes previstos per la normativa de plans i fons de pensions.
En alguns casos, si hi ha aportacions antigues fetes abans del 2007 i el cobrament es fa en forma de capital, poden aplicar-se reduccions transitòries. Aquestes reduccions s’han de revisar a la casella 11, perquè poden tenir efecte directe en el resultat de la declaració de la renda.
Què passa amb els autònoms i altres aportacions especials
Els autònoms també han de mirar amb lupa l’esborrany. Les seves aportacions pròpies a plans de pensions o altres sistemes de previsió social es recullen a la casella 499. L’Agència Tributària inclou aquí aportacions a plans de pensions d’ocupació sectorials, plans d’ocupació simplificats per a treballadors per compte propi, mutualitats de previsió social i plans de previsió social empresarial, entre altres instruments.
També hi ha caselles específiques per a altres situacions. Les aportacions al pla de pensions del cònjuge s’han de revisar a la casella 469, sempre que es compleixin els requisits. En aquest cas, la reducció pot arribar fins a 1.000 euros anuals si el cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o si són inferiors a 8.000 euros anuals.
Finalment, si les aportacions s’han fet a favor de persones amb discapacitat, cal revisar les caselles que van de la 470 a la 476. També convé comprovar si hi ha aportacions a assegurances col·lectives de dependència, que en la Renda 2025 apareixen a la casella 466.
La conclusió és clara: si tens un pla de pensions, no n’hi ha prou amb confirmar l’esborrany sense mirar-lo. Cal revisar les caselles de la Renda, distingir bé entre aportacions i rescats, comprovar si hi ha contribucions de l’empresa, aportacions pròpies d’autònoms o imports vinculats al cònjuge, i assegurar-se que tot encaixa amb la normativa de l’IRPF. En una declaració en què cada xifra compta, una casella mal revisada pot sortir cara.
