Viu la pagesia a la Fira de Pagès de Maçanet de la Selva

El municipi es converteix els dies 2 i 3 de maig en un gran aparador del món rural

Els pagesos seran els grans protagonistes de la fira, participant-hi activament. / DdG

Maçanet de la Selva

La 34a Fira de Pagès de Maçanet de la Selva torna aquest cap de setmana, 2 i 3 de maig, amb una edició que posa al centre els pagesos i la dignificació d’un ofici essencial per al territori. Durant tot el cap de setmana, el municipi es transformarà en un gran aparador del món rural, amb activitats pensades per a tots els públics i una clara aposta per la tradició i el coneixement local.

Un dels grans protagonistes seran els pagesos, que participaran activament en la fira amb una destacada exposició de maquinària agrícola i la tradicional tractorada, que enguany arriba a la seva 27a edició i que, any rere any, es preveu una participació d’un centenar de tractors.

Un centenar de tractors participaran a la tradicional tractorada. / DdG

L’edició d’aquest any també incorpora una proposta expositiva centrada en la feina agrícola i el patrimoni hortícola local. Aquesta exposició és fruit del treball guanyador de la Beca de recerca històrica de Maçanet, elaborat pel biòleg Carles Burguera, i permetrà conèixer de prop les varietats hortícoles pròpies del municipi. Els assistents podran veure el procés complet de plantació, creixement i obtenció del fruit de diferents espècies, com el fesol de l’ull ros o la figa, posant en valor la riquesa agrícola de la zona.

Com és habitual, la fira comptarà amb un ampli espai dedicat a l’artesania, així com amb demostracions d’oficis tradicionals que formen part del llegat cultural del territori, com l’esclopeter o el cisteller. Tot plegat es complementarà amb una àmplia oferta d’activitats familiars, amb propostes lúdiques per als més petits, com la nòria de fusta, i tallers participatius com el d’aprendre a munyir una vaca.

El públic trobarà nombroses activitats com per exemple la nòria de fusta. / DdG

Un altre dels punts d’interès serà Can Sagrera, on es podrà visitar novament la col·lecció d’eines i oficis de pagès. A més, com a novetat destacada d’aquesta edició, l’artesà Nahuel Forchini obrirà les portes del seu taller, situat a prop de la Plaça de l’església, per mostrar la tècnica de la talla de fusta i oferir als visitants la possibilitat de participar-hi.

Maçanet de la Selva convida a redescobrir l’essència del món rural i a viure de prop l’ofici de pagès, en una fira que combina tradició i entreteniment. Consulteu tota la programació aquí.

