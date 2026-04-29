Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
L'Agència Tributària supervisa les operacions bancàries, que poden requerir identificació i justificació de l'origen dels diners quan se superen unes certes quantitats
Xavi Espinosa
En 2026, les principals entitats bancàries a Espanya mantenen límits diaris per a la retirada d'efectiu en caixers automàtics amb la finalitat de reforçar la seguretat del client i prevenir el blanqueig de capitals, operant sota la supervisió de l'Agència Tributària.
Hisenda vigila tots els moviments. L'Agència Tributària utilitza intel·ligència artificial i reports bancaris obligatoris per a vigilar moviments inusuals o transferències. A partir de 2026, controlarà pagaments per Bizum o altres mitjans si superen els 25.000€ anuals, buscant discrepàncies entre l'estil de vida i el declarat.
Les retirades d'efectiu, sota control
Aquestes operacions poden quedar registrades o requerir que el client s'identifiqui. A més, els bancs tenen l'obligació d'informar sobre certs moviments sospitosos. Quan es retiren més de 1.000 euros, l'entitat pot demanar dades addicionals o una explicació sobre l'origen o destinació dels diners. Si la quantitat s'eleva fins els 3.000 euros, l'operació sol quedar registrada per a una possible revisió.
Quant als límits diaris, aquests varien segons cada banc. En 2026, les quantitats permeses solen situar-se entre 1.200 i 3.000 euros al dia, depenent de la política interna de cada entitat financera.
Per exemple, algunes entitats permeten retirar fins a 3.000 euros diaris, mentre que unes altres redueixen aquest màxim a 2.000 euros o fins i tot a 1.200 euros. Aquestes diferències responen a criteris propis de cada banc. No obstant això, aquests límits no sols depenen de decisions comercials. També estan relacionats amb la seguretat financera, el control d'activitats sospitoses i la protecció del client davant possibles robatoris o fraus.
D'altra banda, cal tenir en compte que els caixers automàtics poden tenir restriccions addicionals. En molts casos, no permeten retirar grans quantitats d'una sola vegada per raons tècniques o de disponibilitat d'efectiu.
En aquestes situacions, l'usuari pot realitzar diverses extraccions consecutives o acudir directament a una oficina bancària per a retirar els diners necessaris sense tantes limitacions.
